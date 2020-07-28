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Специальная форма для интервьюеров exit poll

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Около 1 000 интервьюеров задействуют в проведении exit poll 9 августа Национальный exit poll будет работать 9 августа во время президентских выборов. Это опросы людей на выходе с избирательных участков. Они позволят спрогнозировать...

Национальный exit poll будет работать 9 августа во время президентских выборов. Это опросы людей на выходе с избирательных участков. Они позволят спрогнозировать результаты голосования. Проведет социсследование молодежная лаборатория социологических исследований при Республиканском союзе общественных объединений "Белорусский комитет молодежных организаций". Для них это уже третья президентская кампания. Инициатором опроса выступило представительство МТРК "Мир" в нашей стране. Специалисты будут работать с момента открытия участков и вплоть до их закрытия. Итоги озвучат не ранее чем через 20 минут после завершения голосования. Методика проведения опроса основана на международном опыте. Контролировать проведение exit poll на выборах Президента будут эксперты. Направлены приглашения в Великобританию, Австрию, Польшу, Россию и другие государства.Также сегодня продемонстрировали отличительную форму людей, которые будут проводить опрос. Для интервьюеров обязательны наличие удостоверения и бейджа, брендированная одежда, планшетка, будут также соблюдены все меры предосторожности в связи в эпидситуацией.