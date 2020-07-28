Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так День города отмечают сегодня в Бресте Там празднуют 76-ю годовщину освобождения от захватчиков. Областной центр освободили в результате Люблинско-Брестской операции. Этот день стал символом...

Там празднуют 76-ю годовщину освобождения от захватчиков. Областной центр освободили в результате Люблинско-Брестской операции. Этот день стал символом возрождения города. Подвиг героев и сегодня живет в сердцах его жителей. Цветы легли к памятнику воинам-освободителям, а также Вечному огню Брестской крепости. На пешеходной улице Советской устроили свето-музыкальное водное шоу. В честь праздника там включили поющий фонтан с подсветкой. Вечером по улице разливались звуки живой музыки. Под открытым небом выступил духовой оркестр.Основные торжества пройдут в выходные. Жителей и гостей города будут удивлять фестивалями красок, мыльных пузырей и водных фонариков. Также в программе - историческая реконструкция и выставка ретроавтомобилей.