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День города отмечают сегодня в Бресте
28.07.2020 22:08 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTТам празднуют 76-ю годовщину освобождения от захватчиков. Областной центр освободили в результате Люблинско-Брестской операции. Этот день стал символом возрождения города. Подвиг героев и сегодня живет в сердцах его жителей. Цветы легли к памятнику воинам-освободителям, а также Вечному огню Брестской крепости. На пешеходной улице Советской устроили свето-музыкальное водное шоу. В честь праздника там включили поющий фонтан с подсветкой. Вечером по улице разливались звуки живой музыки. Под открытым небом выступил духовой оркестр.
Николай Красовский, председатель Брестского городского Совета депутатов: "Каждый четвертый житель нашего города - это молодой человек с 14 до 31 года, значит, у нашего города есть будущее. Продолжается строительство новых микрорайонов, строятся новые социально-культурные объекты. Хотелось бы поздравить всех ветеранов с днем освобождения города, всех брестчан. Пожелать мира, благополучия, уверенности в завтрашнем дне".
Основные торжества пройдут в выходные. Жителей и гостей города будут удивлять фестивалями красок, мыльных пузырей и водных фонариков. Также в программе - историческая реконструкция и выставка ретроавтомобилей.
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Там празднуют 76-ю годовщину освобождения от захватчиков. Областной центр освободили в результате Люблинско-Брестской операции. Этот день стал символом...
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