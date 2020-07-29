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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси будут усиливаться меры соцподдержки Меры соцподдержки в Беларуси усилят - об этом вчера во время посещения Республиканского центра реабилитации детей-инвалидов заявил заместитель премьер-министра...

Меры соцподдержки в Беларуси усилят - об этом вчера во время посещения Республиканского центра реабилитации детей-инвалидов заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко. С августа повышаются детские пособия. Ряд документов был подписан в мае для поддержки семей, которые воспитывают детей-инвалидов. Большое внимание уделяется и их реабилитации. Например, за время работы этого центра лечение здесь прошло более 20 тысяч ребят, и в большинстве случаев наблюдалась положительная динамика. У 63 детей за последние пять лет и вовсе снята инвалидность.Это учреждение было построено 20 лет назад по поручению Президента. Оно адаптировано для круглосуточного или дневного пребывания.