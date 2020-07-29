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В Беларуси будут усиливаться меры соцподдержки
29.07.2020 09:34 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМеры соцподдержки в Беларуси усилят - об этом вчера во время посещения Республиканского центра реабилитации детей-инвалидов заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко. С августа повышаются детские пособия. Ряд документов был подписан в мае для поддержки семей, которые воспитывают детей-инвалидов. Большое внимание уделяется и их реабилитации. Например, за время работы этого центра лечение здесь прошло более 20 тысяч ребят, и в большинстве случаев наблюдалась положительная динамика. У 63 детей за последние пять лет и вовсе снята инвалидность.
Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси: "Все те положительные методики мы будем подтягивать в наши центры, которые находятся в областных центрах, ну то есть по всей стране. Нам одного центра на то количество детей, которые с инвалидностью, нам маловато. Поэтому мы будем подтягивать все другие центры и по материально-технической базе, и по методологии, и по методике до уровня этого республиканского центра".
Это учреждение было построено 20 лет назад по поручению Президента. Оно адаптировано для круглосуточного или дневного пребывания.
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Меры соцподдержки в Беларуси усилят - об этом вчера во время посещения Республиканского центра реабилитации детей-инвалидов заявил заместитель премьер-министра...
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