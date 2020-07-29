Процедура принятия наследства

Источник материала: Полесская правда



О процедуре принятия наследства корреспонденту pinsknews.by рассказала нотариус Брестского нотариального округа Ольга НАЗАРОВА:

– Согласно ст.1069 Гражданского кодекса Республики Беларусь, для приобретения наследства наследник должен его принять. Принимая даже самую незначительную часть наследственной массы, наследник принимает абсолютно все наследство, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось, в том числе и долги наследодателя.

Необходимо отметить, что не допускается принятие наследства под условием или с оговорками.

Наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня его открытия.

Принятие наследства осуществляется подачей нотариусу по месту открытия наследства заявления. Если заявление подается не сами наследником, его подпись на заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом либо должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия. Отказ от наследства через представителя возможен, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на такой отказ.

Признается также, если не доказано иное, что наследник принял наследство, когда он фактически вступил во владение или управление наследственным имуществом, в частности, когда наследник:

принял меры к сохранению имущества, к защите от посягательств или притязаний третьих лиц;

произвел за свой счет расходы на содержание имущества;

оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся ему суммы.

По заявлению наследника, пропустившего срок для принятия наследства, суд может (но не обязан) признать его принявшим наследство, если найдет причины пропуска срока уважительными и при условии, что наследник обратился в суд в течение шести месяцев после того как причины пропуска этого срока отпали.

Надо сказать, что вопрос о принятии наследства после пропуска установленного законом срока может быть решен и без обращения в суд. Но для этого все наследники, принявшие наследство, должны дать согласие на включение наследника пропустившего срок в состав наследников. Подписи этих наследников под документами, содержащими такое согласие, должны быть засвидетельствованы в порядке, указанном в пункте 2 статьи 1083 Гражданского кодекса Республики Беларусь.

Право принять наследство, принадлежащее умершему наследнику, может быть осуществлено его наследниками на общих основаниях. Если оставшаяся после смерти наследника часть срока для принятия наследства менее трех месяцев, она удлиняется до 3 месяцев.