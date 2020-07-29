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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Первых тысячников чествовали в Копыльском районе Вчера первых тысячников чествовали в Копыльском районе. В этом году здесь намерены собрать один из самых крупных урожаев зерновых. Валовой намолот ожидают около 145...

Вчера первых тысячников чествовали в Копыльском районе. В этом году здесь намерены собрать один из самых крупных урожаев зерновых. Валовой намолот ожидают около 145 000 тонн - на 20 % больше прошлогоднего. Урожайность вырастет на семь пунктов - прогнозируют до 45 центнеров с гектара. Это позволит предприятиям улучшить свое финансовое положение и повысить зарплату.Первоочередная задача аграриев сегодня - обеспечить госрезерв и продовольственную безопасность страны.О том, как в этом году аграрии справляются с жатвой, расскажем сегодня после "Панорамы" в новой серии "На контроле Президента. Наш хлеб".