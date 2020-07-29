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Первых тысячников чествовали в Копыльском районе

29.07.2020 09:48 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Вчера первых тысячников чествовали в Копыльском районе. В этом году здесь намерены собрать один из самых крупных урожаев зерновых. Валовой намолот ожидают около 145 000 тонн - на 20 % больше прошлогоднего. Урожайность вырастет на семь пунктов - прогнозируют до 45 центнеров с гектара. Это позволит предприятиям улучшить свое финансовое положение и повысить зарплату.

Сергей Пилищик, председатель Копыльского райисполкома: "Район является валообразующим не только по зерновым, в этом году мы явились одними из самых рапсосеющих и рапсопроизводящих районов Минской области. Валовой сбор зерна составил 23 000 тонн при средней урожайности 35 центнеров с гектара - это очень хороший показатель. И сегодня благодаря той ценовой политике, которая сложилась на рынке рапса, отдельные предприятия прибавили в своей выручке до одного миллиона рублей".

Первоочередная задача аграриев сегодня - обеспечить госрезерв и продовольственную безопасность страны.

О том, как в этом году аграрии справляются с жатвой, расскажем сегодня после "Панорамы" в новой серии "На контроле Президента. Наш хлеб".

 
 
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Вчера первых тысячников чествовали в Копыльском районе. В этом году здесь намерены собрать один из самых крупных урожаев зерновых. Валовой намолот ожидают около 145...
 
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