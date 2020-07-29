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«Хотела, чтобы муж был у меня первым». Девственники после 30 лет - о желании секса и трудностях

29.07.2020 09:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Секс уже давно перестал быть чем-то запретным. Люди свободно о нем говорят, обсуждают его важность как для здоровья, так и для отношений пары. И, возможно, некоторых удивит тот факт, что есть те, у кого не было секса до 30 лет. Мы поговорили с такими людьми и узнали, считают ли они отсутствие интимной жизни проблемой, были ли у них отношения и почему до секса так и не дошло, а еще они рассказали о своем позднем первом разе и волнении из-за неопытности.

 
 
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Поговорили с людьми, у которых до 30 лет не было секса. Они рассказали о комплексах, трудностях в отношениях и положительных моментах долгого отсутствия сексуальной...
 
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