«Хотела, чтобы муж был у меня первым». Девственники после 30 лет - о желании секса и трудностях

Источник материала: Tut.by

Секс уже давно перестал быть чем-то запретным. Люди свободно о нем говорят, обсуждают его важность как для здоровья, так и для отношений пары. И, возможно, некоторых удивит тот факт, что есть те, у кого не было секса до 30 лет. Мы поговорили с такими людьми и узнали, считают ли они отсутствие интимной жизни проблемой, были ли у них отношения и почему до секса так и не дошло, а еще они рассказали о своем позднем первом разе и волнении из-за неопытности.