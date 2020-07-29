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В Ляховичском районе спасатели вытащили из болота мужчину. Как он туда попал - непонятно

29.07.2020 11:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

29 июля спасатели вытащили на берег мужчину, который увяз в болоте, сообщает газета «Ляхавіцкі веснік».


Около 6.00 спасателям позвонил милиционер. Он сообщил, что в болотистой части реки Щара в деревне Задворье мужчина стоит по плечи в воде и не может самостоятельно выбраться.

Пострадавшего обнаружили в 35 метрах от берега. Мужчину достали на берег и передали медикам. Его госпитализировали.

Пострадавшим оказался 39-летний житель деревни Задворье. Как он увяз в болоте, мужчина объяснить не смог.

 
 
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