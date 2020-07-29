|
В Ляховичском районе спасатели вытащили из болота мужчину. Как он туда попал - непонятно
29.07.2020 11:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
29 июля спасатели вытащили на берег мужчину, который увяз в болоте, сообщает газета
Около 6.00 спасателям позвонил милиционер. Он сообщил, что в болотистой части реки Щара в деревне Задворье мужчина стоит по плечи в воде и не может самостоятельно выбраться.
Пострадавшего обнаружили в 35 метрах от берега. Мужчину достали на берег и передали медикам. Его госпитализировали.
Пострадавшим оказался 39-летний житель деревни Задворье. Как он увяз в болоте, мужчина объяснить не смог.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Он стоял по плечи в воде и не мог выбраться на берег.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)