В Ляховичском районе спасатели вытащили из болота мужчину. Как он туда попал - непонятно

Источник материала: Tut.by

29 июля спасатели вытащили на берег мужчину, который увяз в болоте, сообщает газета «Ляхавіцкі веснік» .





Около 6.00 спасателям позвонил милиционер. Он сообщил, что в болотистой части реки Щара в деревне Задворье мужчина стоит по плечи в воде и не может самостоятельно выбраться.

Пострадавшего обнаружили в 35 метрах от берега. Мужчину достали на берег и передали медикам. Его госпитализировали.

Пострадавшим оказался 39-летний житель деревни Задворье. Как он увяз в болоте, мужчина объяснить не смог.