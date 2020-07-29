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В Ветке прошла акция "Мы вместе за Беларусь!"
29.07.2020 13:46 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTАкция "Мы вместе за Беларусь!" стартовала в 2015 году. С тех пор она прошла в 200 населенных пунктах страны. В 2019 году Федерация профсоюзов получила специальную награду от Президента Беларуси за эту инициативу.
Жанна Готальская, заместитель председателя Гомельской областной ассоциации профсоюзов: “Главная цель акции и всего профсоюзного движения - объединить людей. Это солидарность, это единство, и когда мы вместе, мы можем многое сделать. Мы можем работать лучше, вкладывать часть себя и своей души в нашу землю”.
Один из основных моментов праздника - награждение ветковских врачей. В последние месяцы они успешно противостояли пандемии. Медперсонал больниц и поликлиник получил благодарности. Зрители аплодировали стоя. На праздник приехали любимые артисты. Среди них легендарные “Сябры” и постоянный руководитель Анатолий Ярмоленко. Для певца, который начал свою карьеру в Гомельской области, выступление в Ветке особенное.
Анатолий Ярмоленко, народный артист Республики Беларусь: "Когда вы возвращаетесь в места, где "когда-то пела первая песня", это всегда звучит в сердце. Я очень рад, что многие люди пришли послушать наше представление".
Акция "Мы вместе за Беларусь!" никого из жителей Ветки не оставила равнодушным. Разделить праздник собрались практически все жители райцентра.
Аганез Айвазбалян, житель Ветки: "Я живу в городе Ветке всю свою жизнь, и с каждым годом мой город становится все более и более красивым. Я рад, что живу в одном из самых красивых городов нашей страны. В городе, где существует великая оригинальная история".
Как отметили в Федерации профсоюзов Беларуси, акция "Мы вместе за Беларусь!" показывает уникальность каждого населенного пункта нашей страны и объединяет общими вечными ценностями.
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Акция "Мы вместе за Беларусь!" стартовала в 2015 году. С тех пор она прошла в 200 населенных пунктах страны. В 2019 году Федерация профсоюзов получила специальную награду...
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