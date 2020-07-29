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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Ветке прошла акция "Мы вместе за Беларусь!" Акция "Мы вместе за Беларусь!" стартовала в 2015 году. С тех пор она прошла в 200 населенных пунктах страны. В 2019 году Федерация профсоюзов получила специальную награду...

Акция "Мы вместе за Беларусь!" стартовала в 2015 году. С тех пор она прошла в 200 населенных пунктах страны. В 2019 году Федерация профсоюзов получила специальную награду от Президента Беларуси за эту инициативу.Один из основных моментов праздника - награждение ветковских врачей. В последние месяцы они успешно противостояли пандемии. Медперсонал больниц и поликлиник получил благодарности. Зрители аплодировали стоя. На праздник приехали любимые артисты. Среди них легендарные “Сябры” и постоянный руководитель Анатолий Ярмоленко. Для певца, который начал свою карьеру в Гомельской области, выступление в Ветке особенное.Акция "Мы вместе за Беларусь!" никого из жителей Ветки не оставила равнодушным. Разделить праздник собрались практически все жители райцентра.Как отметили в Федерации профсоюзов Беларуси, акция "Мы вместе за Беларусь!" показывает уникальность каждого населенного пункта нашей страны и объединяет общими вечными ценностями.