Дмитрия Фурманова, близкие которого голодают у СИЗО на Володарке, перевели в Жодино

Источник материала: Tut.by

Дмитрия Фурманова, фигуранта «дела Тихановского», находившегося в СИЗО № 1 на улице Володарского, неожиданно перевели в Жодино. Об этом TUT.BY сообщила его невеста Ольга Карякина. Напомним, под стенами Володарки мама и невеста политзаключенного проводят бессрочную голодовку, требуя его освобождения.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— С утра пошли относить передачу, там сказали, что Дмитрия уже здесь нет, его перевели в Жодино. Сказал дежурный, потом кто-то из начальства выходил и разговаривал с его отцом. Пока больше ничего не знаем, сейчас отец туда поехал узнавать всю информацию, — сообщила девушка.

Ольга вместе с матерью Дмитрия Фурманова в воскресенье, 26 июля, начали бессрочную Гродно голодает у СИЗО на Володарского">голодовку у стен СИЗО № 1. Сегодня работники изолятора решили покрасить лавочки, на которых размещались ее участники: женщинам сказали покинуть место и оцепили его лентой.

Ольга с мамой Дмитрия Фурманова продолжат голодать, однако пока не знают, как будут действовать, если информация о его переводе подтвердится.

— Мы пока не решили, возможно, даже разделимся. У нас основное место голодовки заявлено здесь, на Володарке — пока здесь и останемся. Ну, покрасят они лавочки, те высохнут. Ничего страшного, подождем два дня.

Напомним, координатор инициативной группы Светланы Тихановской по Гродненской области Дмитрий Фурманов был задержан вместе с Сергеем Тихановским в Гродно 29 мая. Ему предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 342 (Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти) УК. Белорусские правозащитники признали Дмитрия Фурманова, как и других задержанных по делу Тихановского, политзаключенным. Amnesty International назвала Фурманова узником совести.