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«Верить тому, кто случайно пришел или кто 26 лет тянул нашу страну?» Как ректор вуза агитировал за Лукашенко
29.07.2020 12:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вечером вторника в Гомеле с горожанами встречался ректор БелГУТа Юрий Кулаженко — как доверенное лицо кандидата в президенты Александра Лукашенко. Он рассказал собравшимся о том, как уберечь молодежь «от зомбирования интернетом», не допустить «майданчиков» в Беларуси, а также дал совет мужчинам — как заработать на родине. Рассказываем, как все прошло.
На крыльце школы № 72 стоят люди. На фотокамеры реагируют нервно, на вопросы журналистов не отвечают. И лишь один мужчина признается: работает на госпредприятии, на встречу с доверенным лицом пришел, потому что «сказали обязательно быть, но никаких вопросов просили не задавать».
Актовый зал, рассчитанный на 277 мест, к моменту начала встречи был почти полон. Около 97% собравшихся — женщины.
Юрий Кулаженко говорит о том, чего удалось достичь Беларуси за последние 26 лет: чистые улицы, новые предприятия, стабильность, достойные зарплаты и т.д.
В зале — тишина.
— Если сравнить 90-е годы, когда зарплата была 20 долларов и преступность, и сейчас — это большая разница. Мне рассказывают, как сейчас в той же Украине… Они там получают кредиты и начинают их «пилить». Дорогу на Одессу делали, так она на 30 см у́же получилась. Разворовали. И мы прекрасно понимаем, что сейчас там все есть: сменяемость власти есть, демократические принципы есть — а счастья там нет. Я говорю так с уверенностью, потому что у меня есть две сестры, живут в Киеве. Сейчас у них появились вопросы со здоровьем: за операцию — заплати, врачу — заплати, медсестре — заплати, санитарке — заплати, нянечке — заплати, за лекарство — заплати… Они не чувствуют внимания со стороны государства.
В Россию, по мнению ректора, за длинным рублем тоже лучше не ехать.
— Мой одноклассник уехал в Сургут. Вернулся — у его жены уже новая семья.
«Они хотят, чтобы Запад нас отверг, а мы пошли на поклон к России»
К России, признается Кулаженко, он относится хорошо, но против интеграции.
— Дорогие мои, российский народ отзывается о белорусах очень хорошо. Они восхищаются медициной, санаториями, в которых они побывали, в восторге от чистоты наших городов и деревень, от дорог. Но, к сожалению, есть там такие люди — олигархи. И там идет возня своеобразная. У них ведь есть стремление заработать побольше денег. А у нас — калийные удобрения, «Гомсельмаш», МАЗ… И олигархи смотрят на Беларусь, потому что белорусы сохранили эти производства. И вот эти люди хотят привязать Беларусь к России. Но тут, вроде, Запад стал поворачиваться к Беларуси: стоимость визы снизилась и другие «пряники» появились. И вот они думают: «Беларусь повернется на Запад — и тогда что?» Поэтому надо создать такую ситуацию, чтобы Запад отвернулся от нас. А как это сделать? А очень просто — давайте сделаем майданчик, сделаем так, чтобы правительство вынуждено было применить силу, и тогда, получается, что Европе санкции надо вводить, отвернуться от Беларуси. И что потом делать белорусам? Идти на поклон к России.
Но я не хочу в Россию. Я проехал по Брянску, по Смоленску и вижу — поля заросли и вообще там темнота… Я не хочу в Россию. Я не хочу давать взятки, — но там по-другому вопросы не решить. Пойти на поклон — это значит отдать под приватизацию наши производства. А потом — сокращение численности рабочих, а, может, и закрытие предприятия, безработица. А у нас, вы ведь знаете, какое государство — не социализм, не капитализм. Порой нам достаточно, чтобы просто работало предприятие. Без прибыли. Но чтобы люди получали там зарплату. Вот она — социальная ориентация.
После получасового выступления Кулаженко женщины из зала спрашивали его о том, когда будут отремонтированы детские площадки во дворах старых микрорайонов, когда там появятся нормальные дороги.
— Ну, наверное, все сразу. Я не мэр, не знаю, когда будет отремонтирована конкретная дорога в конкретном дворе. Но знаю, что следующая пятилетка будет посвящена дорогам местного назначения, — пообещал ректор.
— Как вы считаете как житель города, чего не хватает сегодня Гомелю? — следующий вопрос из зала.
— Вот нашему университету не хватает стадиона, — ответил ректор. — А еще в городе число велосипедных дорожек надо увеличить.
«Мало ставки — работай на полторы, мало полторы — две работы возьми, три найди»
Следующим слово взял мужчина из зала.
— Вот я перед встречей зашел в интернет и выписал такие цифры: 2015-й год — отремонтировано крыльцо Гомельского облисполкома — 519 тысяч долларов, 2017-й год — модернизация фасадов и инженерных систем административного здания облисполкома — 465 тыс. долларов. 2019-й год — отремонтирован гараж на 35 машин — 428 тыс. долларов. А еще власти хотели построить флагшток за бюджетные 700 тыс. долларов. У меня вопрос: почему в бюджете города такие суммы на ремонт облисполкома находятся, а на ремонт школ и детских садиков — нет? Почему новую поликлинику, которую открыли на днях, строили столько лет? А я догадываюсь: потому, что перед выборами нужно было показать, что хоть что-то делается. В 20-м микрорайоне школа также стояла долгостроем 10 лет. Но, снова, спасибо выборам, деньги нашлись — и ее сделали. Почему у нас все из-под палки? Как только едет президент — все приводят в порядок, траву красят.
— Не говорите ерунды, никто траву не красит, — прерывает мужчину женщина с галерки.
— Почему дома красят, когда едет президент? Почему это нельзя делать не из-под палки, а когда и как положено? — не сдается избиратель. — Почему в нашей стране это все делается только тогда, когда нужно обратиться к электорату?
— Не говорите ерунду. Как это ничего не делается? Посмотрите, микрорайоны новые настроили, — парирует галерка.
Но мужчину не остановить. Теперь он взялся за больное — за зарплаты белорусов.
— Средняя зарплата — 393 долларов. Получается, если мы с женой работаем, то у нас среднемесячный доход составляет 787 долларов. У нас двое детей. При этом бюджет прожиточного минимума составляет 179 долларов на человека. Получается, у нас остается 166 рублей. А я еще хочу зубы иногда полечить в платной поликлинике, детей сводить в платные кружки…
— Где вы работаете? — спрашивает выступающего Кулаженко.
— Вынужден работать в Российской Федерации. Кстати, у меня высшее образование, БелГУТ окончил с отличием.
— Так, а чего вы не в Российской Федерации сейчас?
— Границы закрыты.
— Понятно. Деньги кончились, а злость осталась.
— Почему вы меня оскорбляете? У меня здесь семья, я гражданин этой страны, плачу налоги здесь.
— Мы с вами не согласны и не поддерживаем. Почему вы только о плохом и не хотите видеть хорошее? — снова вступает галерка.
— Назовите мне хоть одного человека, которому хватает зарплаты? — задает вопрос ректор. — Мужик должен зарабатывать. Мало ставки — работай на полторы, мало полторы — две работы возьми, три найди.
В качестве примера ректор привел жителей Лельчиц, у которых тоже невысокие зарплаты, но они. мол, же как-то живут — ягоды и грибы собирают и на этом зарабатывают.
— Поэтому, знаете, надо работать, уважаемые гомельчане, — подытожил ректор вуза. — А когда вы приезжаете из России, вы же только на такси ездите и по ресторанам ходите, а потом заканчиваются деньги.
«С помощью интернета можно воздействовать на людей. И вот сейчас молодежь уже зомбирована»
Также Кулаженко обратился к собравшимся с просьбой внимательно проследить за молодежью, которую, по его мнению, «зомбирует интернет».
— Есть методики, как влиять на мозги людей. Их внедряют сильные страны — и братская Россия, и Америка, и Европа. Есть спецы там, психологи. И вот с помощью интернета влияют на мозги людей. Все помнят «Синий кит». Вы все учителя, и это знаете, потому что пришлось с этим сталкиваться. Был нормальный человек, и тут раз — и самоубийство. Это пример того, что с помощью интернета можно воздействовать на людей. И вот сейчас молодежь уже зомбирована, что все плохо, один негатив, одни минусы видит. Но это все информационные технологии, которые направлены на то, чтобы создать протестную массу, майданчик. Я прошу вас с молодежью поработать, — обратился ректор к собравшимся.
— Вы видели митинг последний в Гомеле? — обратился с вопросом к ректору еще один мужчина из зала.
— Люди всегда хотят лучшего. Лучше не будет, деньги никто с вертолета не сбросит. А вы спросите у этих людей, что надо поменять? Кроме того, что власть плохая, они ведь больше ничего не скажут.
— Так давайте я скажу, — предлагает мужчина.
— Хотите — скажите, хотя и так, без слов, с вами все понятно, — отвечает Кулаженко.
— Давайте вспомним 94 год. Один кандидат в президенты был против правительства — и это правительство попыталось его завернуть. Он подал жалобу в Верховный суд — и что в итоге? Верховный суд сказал, что правительство не право. Вы можете такую ситуацию представить сейчас?
— Молодой человек, нам это не интересно! Вы нас с нашего пути не сбивайте — не собьете, — снова заволновалась галерка.
— Я за постепенное развитие, — стал говорить Кулаженко. — Я доктор физико-математических наук, умею анализировать. Так вот, кому верить? Тем, кто случайно пришел, или тому, кто 26 лет тянул на руках нашу страну, как малое дитя, волновался за нас. И это он сказал, что в гробу нет карманов, он переживает за страну и не будет обманывать. Он болеет за нашу страну и он не обманет.
В конце встречи доверенное лицо действующего президента признался, что был бы рад, если бы Лукашенко привел преемника, «как это сделали Ельцин или Назарбаев».
— Слава богу, здоровье еще у нашего президента еще есть. Пусть это [преемник] через 5, через 10 лет случится.
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«Верить тому, кто случайно пришел или кто 26 лет тянул нашу страну?» Как ректор вуза агитировал за Лукашенко
«Назовите мне хоть одного человека, которому хватает зарплаты? Мужик должен зарабатывать. Мало ставки - работай на полторы, мало полторы - две работы возьми, три...
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