«Верить тому, кто случайно пришел или кто 26 лет тянул нашу страну?» Как ректор вуза агитировал за Лукашенко

Источник материала: Tut.by

Вечером вторника в Гомеле с горожанами встречался ректор БелГУТа Юрий Кулаженко — как доверенное лицо кандидата в президенты Александра Лукашенко. Он рассказал собравшимся о том, как уберечь молодежь «от зомбирования интернетом», не допустить «майданчиков» в Беларуси, а также дал совет мужчинам — как заработать на родине. Рассказываем, как все прошло.





На крыльце школы № 72 стоят люди. На фотокамеры реагируют нервно, на вопросы журналистов не отвечают. И лишь один мужчина признается: работает на госпредприятии, на встречу с доверенным лицом пришел, потому что «сказали обязательно быть, но никаких вопросов просили не задавать».

Актовый зал, рассчитанный на 277 мест, к моменту начала встречи был почти полон. Около 97% собравшихся — женщины.

Юрий Кулаженко говорит о том, чего удалось достичь Беларуси за последние 26 лет: чистые улицы, новые предприятия, стабильность, достойные зарплаты и т.д.

В зале — тишина.

— Если сравнить 90-е годы, когда зарплата была 20 долларов и преступность, и сейчас — это большая разница. Мне рассказывают, как сейчас в той же Украине… Они там получают кредиты и начинают их «пилить». Дорогу на Одессу делали, так она на 30 см у́же получилась. Разворовали. И мы прекрасно понимаем, что сейчас там все есть: сменяемость власти есть, демократические принципы есть — а счастья там нет. Я говорю так с уверенностью, потому что у меня есть две сестры, живут в Киеве. Сейчас у них появились вопросы со здоровьем: за операцию — заплати, врачу — заплати, медсестре — заплати, санитарке — заплати, нянечке — заплати, за лекарство — заплати… Они не чувствуют внимания со стороны государства.

В Россию, по мнению ректора, за длинным рублем тоже лучше не ехать.

— Мой одноклассник уехал в Сургут. Вернулся — у его жены уже новая семья.

«Они хотят, чтобы Запад нас отверг, а мы пошли на поклон к России»

К России, признается Кулаженко, он относится хорошо, но против интеграции.

— Дорогие мои, российский народ отзывается о белорусах очень хорошо. Они восхищаются медициной, санаториями, в которых они побывали, в восторге от чистоты наших городов и деревень, от дорог. Но, к сожалению, есть там такие люди — олигархи. И там идет возня своеобразная. У них ведь есть стремление заработать побольше денег. А у нас — калийные удобрения, «Гомсельмаш», МАЗ… И олигархи смотрят на Беларусь, потому что белорусы сохранили эти производства. И вот эти люди хотят привязать Беларусь к России. Но тут, вроде, Запад стал поворачиваться к Беларуси: стоимость визы снизилась и другие «пряники» появились. И вот они думают: «Беларусь повернется на Запад — и тогда что?» Поэтому надо создать такую ситуацию, чтобы Запад отвернулся от нас. А как это сделать? А очень просто — давайте сделаем майданчик, сделаем так, чтобы правительство вынуждено было применить силу, и тогда, получается, что Европе санкции надо вводить, отвернуться от Беларуси. И что потом делать белорусам? Идти на поклон к России.

Но я не хочу в Россию. Я проехал по Брянску, по Смоленску и вижу — поля заросли и вообще там темнота… Я не хочу в Россию. Я не хочу давать взятки, — но там по-другому вопросы не решить. Пойти на поклон — это значит отдать под приватизацию наши производства. А потом — сокращение численности рабочих, а, может, и закрытие предприятия, безработица. А у нас, вы ведь знаете, какое государство — не социализм, не капитализм. Порой нам достаточно, чтобы просто работало предприятие. Без прибыли. Но чтобы люди получали там зарплату. Вот она — социальная ориентация.





После получасового выступления Кулаженко женщины из зала спрашивали его о том, когда будут отремонтированы детские площадки во дворах старых микрорайонов, когда там появятся нормальные дороги.

— Ну, наверное, все сразу. Я не мэр, не знаю, когда будет отремонтирована конкретная дорога в конкретном дворе. Но знаю, что следующая пятилетка будет посвящена дорогам местного назначения, — пообещал ректор.

— Как вы считаете как житель города, чего не хватает сегодня Гомелю? — следующий вопрос из зала.

— Вот нашему университету не хватает стадиона, — ответил ректор. — А еще в городе число велосипедных дорожек надо увеличить.

«Мало ставки — работай на полторы, мало полторы — две работы возьми, три найди»

Следующим слово взял мужчина из зала.

— Вот я перед встречей зашел в интернет и выписал такие цифры: 2015-й год — отремонтировано крыльцо Гомельского облисполкома — 519 тысяч долларов, 2017-й год — модернизация фасадов и инженерных систем административного здания облисполкома — 465 тыс. долларов. 2019-й год — отремонтирован гараж на 35 машин — 428 тыс. долларов. А еще власти хотели построить флагшток за бюджетные 700 тыс. долларов. У меня вопрос: почему в бюджете города такие суммы на ремонт облисполкома находятся, а на ремонт школ и детских садиков — нет? Почему новую поликлинику, которую открыли на днях, строили столько лет? А я догадываюсь: потому, что перед выборами нужно было показать, что хоть что-то делается. В 20-м микрорайоне школа также стояла долгостроем 10 лет. Но, снова, спасибо выборам, деньги нашлись — и ее сделали. Почему у нас все из-под палки? Как только едет президент — все приводят в порядок, траву красят.

— Не говорите ерунды, никто траву не красит, — прерывает мужчину женщина с галерки.

— Почему дома красят, когда едет президент? Почему это нельзя делать не из-под палки, а когда и как положено? — не сдается избиратель. — Почему в нашей стране это все делается только тогда, когда нужно обратиться к электорату?

— Не говорите ерунду. Как это ничего не делается? Посмотрите, микрорайоны новые настроили, — парирует галерка.

Но мужчину не остановить. Теперь он взялся за больное — за зарплаты белорусов.

— Средняя зарплата — 393 долларов. Получается, если мы с женой работаем, то у нас среднемесячный доход составляет 787 долларов. У нас двое детей. При этом бюджет прожиточного минимума составляет 179 долларов на человека. Получается, у нас остается 166 рублей. А я еще хочу зубы иногда полечить в платной поликлинике, детей сводить в платные кружки…

— Где вы работаете? — спрашивает выступающего Кулаженко.

— Вынужден работать в Российской Федерации. Кстати, у меня высшее образование, БелГУТ окончил с отличием.

— Так, а чего вы не в Российской Федерации сейчас?

— Границы закрыты.

— Понятно. Деньги кончились, а злость осталась.

— Почему вы меня оскорбляете? У меня здесь семья, я гражданин этой страны, плачу налоги здесь.

— Мы с вами не согласны и не поддерживаем. Почему вы только о плохом и не хотите видеть хорошее? — снова вступает галерка.

— Назовите мне хоть одного человека, которому хватает зарплаты? — задает вопрос ректор. — Мужик должен зарабатывать. Мало ставки — работай на полторы, мало полторы — две работы возьми, три найди.

В качестве примера ректор привел жителей Лельчиц, у которых тоже невысокие зарплаты, но они. мол, же как-то живут — ягоды и грибы собирают и на этом зарабатывают.

— Поэтому, знаете, надо работать, уважаемые гомельчане, — подытожил ректор вуза. — А когда вы приезжаете из России, вы же только на такси ездите и по ресторанам ходите, а потом заканчиваются деньги.





«С помощью интернета можно воздействовать на людей. И вот сейчас молодежь уже зомбирована»

Также Кулаженко обратился к собравшимся с просьбой внимательно проследить за молодежью, которую, по его мнению, «зомбирует интернет».

— Есть методики, как влиять на мозги людей. Их внедряют сильные страны — и братская Россия, и Америка, и Европа. Есть спецы там, психологи. И вот с помощью интернета влияют на мозги людей. Все помнят «Синий кит». Вы все учителя, и это знаете, потому что пришлось с этим сталкиваться. Был нормальный человек, и тут раз — и самоубийство. Это пример того, что с помощью интернета можно воздействовать на людей. И вот сейчас молодежь уже зомбирована, что все плохо, один негатив, одни минусы видит. Но это все информационные технологии, которые направлены на то, чтобы создать протестную массу, майданчик. Я прошу вас с молодежью поработать, — обратился ректор к собравшимся.

— Вы видели митинг последний в Гомеле? — обратился с вопросом к ректору еще один мужчина из зала.

— Люди всегда хотят лучшего. Лучше не будет, деньги никто с вертолета не сбросит. А вы спросите у этих людей, что надо поменять? Кроме того, что власть плохая, они ведь больше ничего не скажут.

— Так давайте я скажу, — предлагает мужчина.

— Хотите — скажите, хотя и так, без слов, с вами все понятно, — отвечает Кулаженко.

— Давайте вспомним 94 год. Один кандидат в президенты был против правительства — и это правительство попыталось его завернуть. Он подал жалобу в Верховный суд — и что в итоге? Верховный суд сказал, что правительство не право. Вы можете такую ситуацию представить сейчас?

— Молодой человек, нам это не интересно! Вы нас с нашего пути не сбивайте — не собьете, — снова заволновалась галерка.

— Я за постепенное развитие, — стал говорить Кулаженко. — Я доктор физико-математических наук, умею анализировать. Так вот, кому верить? Тем, кто случайно пришел, или тому, кто 26 лет тянул на руках нашу страну, как малое дитя, волновался за нас. И это он сказал, что в гробу нет карманов, он переживает за страну и не будет обманывать. Он болеет за нашу страну и он не обманет.

В конце встречи доверенное лицо действующего президента признался, что был бы рад, если бы Лукашенко привел преемника, «как это сделали Ельцин или Назарбаев».

— Слава богу, здоровье еще у нашего президента еще есть. Пусть это [преемник] через 5, через 10 лет случится.

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