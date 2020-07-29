ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Тихановская отменила митинг в Осиповичах «по техническим причинам»

29.07.2020 12:03 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Митинга в Осиповичах 29 июля в поддержку кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской не будет. «К сожалению, по техническим причинам вынуждены его отменить. Мы приносим свои извинения!», сообщает «Страна для жизни».


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Напомним, кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская с командой объединенных штабов Виктора Бабарико и Валерия Цепкало проводит тур по стране. В областных городах и райцентрах они выступают перед публикой на открытых площадках с предвыборной программой.

Первая встреча прошла в Борисове, затем команда Тихановской побывала в Гродно, Глубоком и Новополоцке, Витебске прошла встреча со Светланой Тихановской">Витебске, Орше, Могилеве и Бобруйске, Жлобине, Речице, Гомеле — на родине задержанного Сергея Тихановского — прошел пикет его жены Светланы">Гомеле. На родине мужа, блогера Сергея Тихановского, Светлана была 27 июля. Затем команда кандидата в президенты объявила о перерыве до среды, 29 июля, когда должен был пройти митинг в Осиповичах. Но что-то пошло не так.

Вечером 30 июля запланирован большой митинг в поддержку Тихановской в Минске в парке Дружбы народов. Он состоится.

Напомним, 37-летняя Светлана Тихановская — переводчик с английского языка, мать двоих детей и жена известного блогера Сергея Тихановского, который сейчас находится в СИЗО в Минске. Пикеты по сбору подписей за Светлану как кандидата в президенты собирали длинные очереди в городах Беларуси. А сейчас, во время агитации, она собирает многотысячные митинги не только в столице, но и в регионах.

Читайте также
«Ты что, не за нашу Светку?!» Как готовится к выборам родина Тихановской, которая помнит ее девчонкой
«О-о-очень сильный президент. Может быть, даже чересчур». Сходили на встречу с доверенным лицом Лукашенко

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
И, похоже, в Осиповичи Светлана с командой не приедет вообще.
 
Новости дня
Новости общества
 
«Верить тому, кто случайно пришел или кто 26 лет тянул нашу страну?» Как ректор вуза агитировал за Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

28.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
29.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика