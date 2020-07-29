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Тихановская отменила митинг в Осиповичах «по техническим причинам»
29.07.2020 12:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Митинга в Осиповичах 29 июля в поддержку кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской не будет. «К сожалению, по техническим причинам вынуждены его отменить. Мы приносим свои извинения!»,
Напомним, кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская с командой объединенных штабов Виктора Бабарико и Валерия Цепкало проводит тур по стране. В областных городах и райцентрах они выступают перед публикой на открытых площадках с предвыборной программой.
Первая встреча прошла в
Вечером 30 июля запланирован большой митинг в поддержку Тихановской в Минске в парке Дружбы народов. Он состоится.
Напомним, 37-летняя Светлана Тихановская — переводчик с английского языка, мать двоих детей и жена известного блогера Сергея Тихановского, который сейчас находится в СИЗО в Минске. Пикеты по сбору подписей за Светлану как кандидата в президенты собирали длинные очереди в городах Беларуси. А сейчас, во время агитации, она собирает многотысячные митинги не только в столице, но и в регионах.
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И, похоже, в Осиповичи Светлана с командой не приедет вообще.
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