Тихановская отменила митинг в Осиповичах «по техническим причинам»

Источник материала: Tut.by

Митинга в Осиповичах 29 июля в поддержку кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской не будет. «К сожалению, по техническим причинам вынуждены его отменить. Мы приносим свои извинения!», сообщает «Страна для жизни».



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Напомним, кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская с командой объединенных штабов Виктора Бабарико и Валерия Цепкало проводит тур по стране. В областных городах и райцентрах они выступают перед публикой на открытых площадках с предвыборной программой.

Первая встреча прошла в Борисове , затем команда Тихановской побывала в Гродно , Глубоком и Новополоцке , Витебске прошла встреча со Светланой Тихановской">Витебске, Орше , Могилеве и Бобруйске , Жлобине , Речице , Гомеле — на родине задержанного Сергея Тихановского — прошел пикет его жены Светланы">Гомеле. На родине мужа, блогера Сергея Тихановского, Светлана была 27 июля. Затем команда кандидата в президенты объявила о перерыве до среды, 29 июля, когда должен был пройти митинг в Осиповичах. Но что-то пошло не так.

Вечером 30 июля запланирован большой митинг в поддержку Тихановской в Минске в парке Дружбы народов. Он состоится.

Напомним, 37-летняя Светлана Тихановская — переводчик с английского языка, мать двоих детей и жена известного блогера Сергея Тихановского, который сейчас находится в СИЗО в Минске. Пикеты по сбору подписей за Светлану как кандидата в президенты собирали длинные очереди в городах Беларуси. А сейчас, во время агитации, она собирает многотысячные митинги не только в столице, но и в регионах.