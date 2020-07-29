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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Барановичах открыли новую подстанцию скорой помощи Сегодня в Барановичах заработала новая подстанция скорой помощи. В зоне охвата - 200 тысяч местных жителей. В двухэтажном центре разместились не только...

Сегодня в Барановичах заработала новая подстанция скорой помощи. В зоне охвата - 200 тысяч местных жителей. В двухэтажном центре разместились не только диспетчерская служба и транспортный участок, но и кабинеты для амбулаторного приема пациентов. Медперсонал - а это 280 человек - будет работать в комфортных условиях. В здании предусмотрены 11 комнат отдыха, раздевалки и душевые кабины.Подстанция оснащена современным оборудованием для стерилизации инструментов. А за положением бригад будет следить новая информационная система. Единым комплексом к зданию неотложки пристроен гараж, рассчитанный на 20 автомобилей. Есть автомойка замкнутого цикла, мастерская для текущего ремонта машин с электроподъемником и другим оборудованием.