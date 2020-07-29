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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Авиакомпания "Белавиа" возобновляет рейсы в Таллин и Варшаву Ежедневные полеты в столицу Польши начнутся уже сегодня. А в столицу Эстонии - с этой субботы, 1 августа. В будущем, как сообщает национальный перевозчик, количество...

Ежедневные полеты в столицу Польши начнутся уже сегодня. А в столицу Эстонии - с этой субботы, 1 августа. В будущем, как сообщает национальный перевозчик, количество рейсов увеличится. В авиакомпании обращают внимание, что и в Польше, и в Эстонии сейчас действуют определенные ограничения по въезду. Их следует изучить перед полетом.