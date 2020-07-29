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Авиакомпания "Белавиа" возобновляет рейсы в Таллин и Варшаву
29.07.2020 12:36 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЕжедневные полеты в столицу Польши начнутся уже сегодня. А в столицу Эстонии - с этой субботы, 1 августа. В будущем, как сообщает национальный перевозчик, количество рейсов увеличится. В авиакомпании обращают внимание, что и в Польше, и в Эстонии сейчас действуют определенные ограничения по въезду. Их следует изучить перед полетом.
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Ежедневные полеты в столицу Польши начнутся уже сегодня. А в столицу Эстонии - с этой субботы, 1 августа. В будущем, как сообщает национальный перевозчик, количество...
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