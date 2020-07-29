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Авиакомпания "Белавиа" возобновляет рейсы в Таллин и Варшаву

29.07.2020 12:36 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Ежедневные полеты в столицу Польши начнутся уже сегодня. А в столицу Эстонии - с этой субботы, 1 августа. В будущем, как сообщает национальный перевозчик, количество рейсов увеличится. В авиакомпании обращают внимание, что и в Польше, и в Эстонии сейчас действуют определенные ограничения по въезду. Их следует изучить перед полетом.
 
 
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Ежедневные полеты в столицу Польши начнутся уже сегодня. А в столицу Эстонии - с этой субботы, 1 августа. В будущем, как сообщает национальный перевозчик, количество...
 
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