С 1 августа вместе с бюджетом прожиточного минимума изменятся детские пособия, социальные пенсии, доплаты и надбавки пенсионерам

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Размеры бюджета прожиточного минимума изменяются с 1 августа

В Беларуси с 1 августа повысят бюджет прожиточного минимума. Этот показатель увеличится с Br246,78 до Br256,1 и будет действовать до конца октября этого года, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Постановлением Министерства труда и социальной защиты от 22 июля 2020 года №67 на период с 1 августа по 31 октября утверждены размеры бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам.

БМП в среднем на душу населения установлен в размере Br256,1, что на 3,8% выше по сравнению с нормативом, действовавшим с 1 мая по 31 июля.

Размеры бюджета прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам (в ценах июня 2020 года): трудоспособное население — Br285,04, пенсионеры — Br193,92, студенты — Br246,72, дети в возрасте до трех лет — Br160,79, дети от 3 до 6 лет — Br224,7, дети от 6 до 18 лет — Br274,48.

Пропорционально росту БПМ изменятся и встроенные в систему социальной защиты различные надбавки и повышения, а также отдельные социальные выплаты, исчисляемые от размера БПМ: размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей, социальные пенсии, доплаты пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите, пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста, надбавки и повышения к пенсиям, которые предусмотрены для отдельных категорий пенсионеров. Эти выплаты увеличиваются соразмерно росту БПМ на 3,8%.

Социальные пенсии, доплаты и надбавки пенсионерам вырастут с 1 августа

В Беларуси с 1 августа в связи с изменением бюджета прожиточного минимума (БПМ) в среднем на душу населения проведены перерасчеты социальных пенсий, надбавок и повышений, доплат пенсионерам в возрасте старше 75 лет, социальных пенсий, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

БПМ с 1 августа по 31 октября 2020 года установлен в размере Br256,1. Новый БПМ в среднем на душу населения повысился на 3,8% по сравнению с нормативом, действовавшим с 1 мая по 31 июля нынешнего года. Соразмерно увеличиваются и перечисленные выше выплаты.

Ежемесячная доплата к пенсиям неработающих пенсионеров в августе-октябре для людей в возрасте 80 лет и старше составит Br64,03, в возрасте от 75 до 80 лет — Br48,02. Надбавка для инвалидов I группы составит Br64,03, пенсионеров, достигших 80-летнего возраста, — Br32,02.

Социальные пенсии (назначаются при неполучении трудовой пенсии) увеличатся следующим образом: инвалидам I группы, в том числе инвалидам с детства, — до Br281,71, инвалидам с детства II группы — Br243,3, инвалидам II группы (кроме инвалидов с детства), детям в случае потери кормильца на каждого ребенка — Br217,69, инвалидам III группы — Br192,08, лицам старше общеустановленного пенсионного возраста — Br128,05, детям-инвалидам в возрасте до 18 лет при различной степени утраты здоровья — от Br204,88 до Br281,71.

Пособие по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста, увеличится до Br256,1 (в случае ухода за одним таким человеком) и до Br307,32 (за двумя и более).

Повышение размера пенсии ждет и другие категории получателей: Героев Беларуси, Советского Союза, Социалистического Труда, блокадников, бывших узников фашистских концлагерей, инвалидов с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны (либо с последствиями военных действий) и так далее.

Детские пособия повышаются с 1 августа

В Беларуси с 1 августа вырастет размер детских пособий и некоторых других социальных выплат в связи с увеличением бюджета прожиточного минимума (БПМ), сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

БПМ с 1 августа в расчете на месяц установлен в размере Br256,1. БПМ повысился на 3,8% по сравнению с нормативом, действовавшим с 1 мая по 31 июля 2020 года, соответственно увеличиваются и социальные выплаты, в том числе госпособия семьям, воспитывающим детей.

Единовременное пособие при рождении первого ребенка теперь составляет Br2561 (10 БПМ); при рождении второго и последующих детей — Br3585,4 (14 БПМ). Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, с августа будет выплачиваться в размере Br256,1, пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до трех лет (ежемесячное) — в размере Br128,05.

Ежемесячное пособие семьям на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, определяемых законодательством, составит: на ребенка-инвалида — Br179,27, на других детей в семье — Br128,05. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет составляет Br256,1 (с I и II степенью утраты здоровья и с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку 3 лет) и Br307,32 (с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку 3 лет); ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного ВИЧ, — Br179,27.

Одновременно с этим с 1 августа на 5,5% вырастут по сравнению с февралем пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. Так, на первого ребенка выплата составит Br427,84, на второго и последующих детей — Br488,96, на ребенка-инвалида — Br550,08. Размеры этого пособия перерасчитываются два раза в год — с 1 февраля и 1 августа в связи с ростом среднемесячной зарплаты.

Источник: БелТА