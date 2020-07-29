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Amnesty International призвала выпустить анархиста Полиенко - его вновь задержали спустя двое суток после освобождения
29.07.2020 12:36 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Международная правозащитная организация Amnesty International призывает немедленно освободить активиста анархистского движения Дмитрия Полиенко. Об этом
Как рассказала правозащитникам из Amnesty International жена Дмитрия Полиенко Анастасия, ее мужа задержали 27 июля в столичном отделении милиции, куда он пришел для плановой регистрации. По ее словам, у него были опасения повторного задержания. Полиенко был задержан 8 июля, а 25 июля
Amnesty International подчеркивает, что Дмитрий Полиенко — один из многих активистов, подвергшихся преследованию в Беларуси в преддверии президентских выборов за реализацию своих прав.
— Белорусские власти должны немедленно и безоговорочно освободить Дмитрия Полиенко и всех тех, кто подвергся преследованиям в рамках эскалации политики подавления прав человека в Беларуси. Власти должны обеспечить полное соблюдение прав на свободу мирных собраний и выражения мнений в соответствии с международными обязательствами Беларуси в области прав человека, — говорится в заявлении правозащитной организации.
Напомним, Дмитрий Полиенко был
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Amnesty International призвала выпустить анархиста Полиенко - его вновь задержали спустя двое суток после освобождения
Международная правозащитная организация Amnesty International призывает немедленно освободить активиста анархистского движения Дмитрия Полиенко, которого снова...
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