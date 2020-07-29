Amnesty International призвала выпустить анархиста Полиенко - его вновь задержали спустя двое суток после освобождения

Источник материала: Tut.by

Международная правозащитная организация Amnesty International призывает немедленно освободить активиста анархистского движения Дмитрия Полиенко. Об этом сообщается на сайте организации.



Фото: Глеб Малофеев, TUT.BY

Как рассказала правозащитникам из Amnesty International жена Дмитрия Полиенко Анастасия, ее мужа задержали 27 июля в столичном отделении милиции, куда он пришел для плановой регистрации. По ее словам, у него были опасения повторного задержания. Полиенко был задержан 8 июля, а 25 июля выпущен на свободу. Таким образом, уже через двое суток он вновь оказался под стражей.

Amnesty International подчеркивает, что Дмитрий Полиенко — один из многих активистов, подвергшихся преследованию в Беларуси в преддверии президентских выборов за реализацию своих прав.

— Белорусские власти должны немедленно и безоговорочно освободить Дмитрия Полиенко и всех тех, кто подвергся преследованиям в рамках эскалации политики подавления прав человека в Беларуси. Власти должны обеспечить полное соблюдение прав на свободу мирных собраний и выражения мнений в соответствии с международными обязательствами Беларуси в области прав человека, — говорится в заявлении правозащитной организации.

Напомним, Дмитрий Полиенко был приговорен к административному аресту на 15 суток за призывы к участию в несанкционированном массовом мероприятии — флешмобе, где люди с балконов своих домов должны были греметь кастрюлями. Затем, уже отбывая наказание, он получил еще два срока по 15 суток и должен был выйти не ранее 23 августа.