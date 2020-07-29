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Реконструкция Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки

29.07.2020 13:46 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Реконструкция здания Республиканской  гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки находится на завершающем этапе. Все строительно-монтажные и отделочные работы уже завершены, осталось доработать некоторые моменты: регулировка окон, дверей, расстановка мебели, уборка помещения.

При производстве работ на 1, 2 и 3 этажах на стенах под многочисленными слоями краски строители обнаружены фрески XVII–XIX веков. Принято решение их сохранить для будущих поколений.

Учебные классы, методические кабинеты на этажах уже полностью отделаны, в большинстве  уже стоят музыкальные инструменты  и мебель. Рояли, прибывшие из Японии, ожидают своей очереди на распаковку. Обновлены имевшиеся хоровые залы на 2 и 3 этажах, добавился и дополнительный, третий. 

Выйдя из корпуса на улицу, любуемся обновленным фасадом. Его исторический облик восстанавливали по картинам, на фотографиях он нигде не сохранился. Благодаря живописи "лицо" здания теперь украшает декоративный балкон, а на торцевую стену 2 этажа вернулись окна, заложенные когда-то кирпичом.

Клумбы, тротуарную плитку вдоль улицы Ленина пришлось временно разбирать. Строители постарались отнестись к благоустройству максимально бережно, удалось даже сохранить зеленые насаждения рядом с корпусом. 

 
 
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Реконструкция здания Республиканской  гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки находится на завершающем этапе. Все...
 
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