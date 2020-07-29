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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Реконструкция Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки Реконструкция здания Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки находится на завершающем этапе. Все...

Реконструкция здания Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки находится на завершающем этапе. Все строительно-монтажные и отделочные работы уже завершены, осталось доработать некоторые моменты: регулировка окон, дверей, расстановка мебели, уборка помещения.При производстве работ на 1, 2 и 3 этажах на стенах под многочисленными слоями краски строители обнаружены фрески XVII–XIX веков. Принято решение их сохранить для будущих поколений.Учебные классы, методические кабинеты на этажах уже полностью отделаны, в большинстве уже стоят музыкальные инструменты и мебель. Рояли, прибывшие из Японии, ожидают своей очереди на распаковку. Обновлены имевшиеся хоровые залы на 2 и 3 этажах, добавился и дополнительный, третий.Выйдя из корпуса на улицу, любуемся обновленным фасадом. Его исторический облик восстанавливали по картинам, на фотографиях он нигде не сохранился. Благодаря живописи "лицо" здания теперь украшает декоративный балкон, а на торцевую стену 2 этажа вернулись окна, заложенные когда-то кирпичом.Клумбы, тротуарную плитку вдоль улицы Ленина пришлось временно разбирать. Строители постарались отнестись к благоустройству максимально бережно, удалось даже сохранить зеленые насаждения рядом с корпусом.