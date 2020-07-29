Правозащитники: 13 человек проходят по уголовным делам, возбужденным по итогам акций протеста 14 июля в Минске

Источник материала: Tut.by

Фигурантами уголовных дел, которые завели после акций протеста 14 июля в Минске, являются как минимум 13 человек. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Правозащитникам стало известно, что как минимум 13 задержанных за события 14 июля в Минске являются фигурантами дел, возбужденных по статьям 363 Уголовного Кодекса Беларуси (сопротивление сотруднику органов внутренних дел), 364 (насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел) и 342 (организация и участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок). Им известны фамилии девятерых из задержанных, а также, хотя обвинения пока не предъявлены, предварительная информация об инкриминируемых им статьях:

1. Спартак Сиренко (ст. 342 УК) был приговорен к административному аресту на 10 суток за участие в несанкционированном массовом мероприятии и неподчинение милиции, однако после его окончания остается под стражей;

2. Глеб Готовко (ч. 1 ст. 342 и ст. 364 УК) получил 12 суток административного ареста за участие в событиях 14 июля, однако также все еще остается в Центре изоляции правонарушителей, а 26 июля у него дома прошел обыск;

3. Илья Турков (ст. 364 и ч. 1 ст. 342 УК) был задержан 27 июля и находится в ИВС на Окрестина;

4. Илья Френь (ч. 1 ст. 342 УК) был задержан утром 29 июля;

5. Антон Шумов (ч. 1 ст. 342 и 364 УК);

6. Владислав Устин (ст. 364 УК);

7. Владимир Хомичков (ст. 342 УК);

8. Антон Воловик (ч.1 ст. 342 и ст. 364 УК);

9. Евгений Калиновский (предварительно, ст. 364 УК и ч. 1 ст. 342 УК).

Как сообщалось ранее, во время несанкционированных акций протеста, проходивших 14 июля и вызванных отказом в регистрации в качестве кандидатов в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, в Минске было задержано более 300 человек. По информации МВД, в результате стычек с протестующими тогда пострадало шестеро сотрудников ОМОН, а четверо из них были госпитализированы.

Президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая 28 июля войсковую часть 3214 внутренних войск МВД в Минске, также прокомментировал происходившие во время акций протеста столкновения с сотрудниками милиции.

— Вот этого вы не должны допускать. Ребята должны понимать, что они в своем доме и никому не позволено их пинать ногами. Ни в коем случае на провокации не идти, но не обижать ребят. А то мы скоро допрыгаемся, будем нянчиться, как в детском саду, — заявил президент.