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Лидер «Молодого фронта» отказывается впускать милиционеров - его заблокировали в доме отца
29.07.2020 13:36 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Лидер зарегистрированной в Чехии организации «Молодой фронт» Денис Урбанович вместе с братьями заблокирован в доме отца силовиками. Об этом
Как сообщается, Дениса Урбановича хотят допросить по факту совершения им уголовного преступления. Сотрудники правоохранительных органов пришли к дому его отца в Логойском районе, где активист находится вместе со своими двумя братьями — Максимом и Артемом. По информации активиста гражданской кампании «Европейская Беларусь» Леонида Кулакова, дом оцеплен сотрудниками милиции и людьми в штатском.
Известно, что Денис Урбанович не собирается впускать силовиков, которые не отвечают на его просьбы представиться.
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Лидер зарегистрированной в Чехии организации «Молодой фронт» Денис Урбанович вместе с братьями заблокирован в доме отца силовиками, которые хотят допросить его...
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