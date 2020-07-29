Лидер «Молодого фронта» отказывается впускать милиционеров - его заблокировали в доме отца

Источник материала: Tut.by

Лидер зарегистрированной в Чехии организации «Молодой фронт» Денис Урбанович вместе с братьями заблокирован в доме отца силовиками. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».



Братья Урбановичи. Фото из социальных сетей

Как сообщается, Дениса Урбановича хотят допросить по факту совершения им уголовного преступления. Сотрудники правоохранительных органов пришли к дому его отца в Логойском районе, где активист находится вместе со своими двумя братьями — Максимом и Артемом. По информации активиста гражданской кампании «Европейская Беларусь» Леонида Кулакова, дом оцеплен сотрудниками милиции и людьми в штатском.

Известно, что Денис Урбанович не собирается впускать силовиков, которые не отвечают на его просьбы представиться.