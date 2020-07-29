ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Современный детский сад открылся в Колодищах

29.07.2020 13:18 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Современный детский сад на 230 мест открылся в Колодищах. Его оборудовали центром технического конструирования с интерактивной песочницей. Там у детей будет формироваться логическое и конструкторское мышление. Также в саду открыт центр изобразительного искусства, где маленькие воспитанники уже с трех лет будут знакомиться с основами цветоведения и живописи. Этот детский сад - долгожданный. Сейчас в агрогородке живут более 18 тысяч человек, много молодых семей. Занятия в группах начнутся уже в сентябре.

А в Барановичах открыли новую подстанцию скорой помощи.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Современный детский сад на 230 мест открылся в Колодищах. Его оборудовали центром технического конструирования с интерактивной песочницей. Там у детей будет...
 
Новости дня
Новости общества
 
Amnesty International призвала выпустить анархиста Полиенко - его вновь задержали спустя двое суток после освобождения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

28.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
29.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика