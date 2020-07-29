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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Современный детский сад открылся в Колодищах Современный детский сад на 230 мест открылся в Колодищах. Его оборудовали центром технического конструирования с интерактивной песочницей. Там у детей будет...

Современный детский сад на 230 мест открылся в Колодищах. Его оборудовали центром технического конструирования с интерактивной песочницей. Там у детей будет формироваться логическое и конструкторское мышление. Также в саду открыт центр изобразительного искусства, где маленькие воспитанники уже с трех лет будут знакомиться с основами цветоведения и живописи. Этот детский сад - долгожданный. Сейчас в агрогородке живут более 18 тысяч человек, много молодых семей. Занятия в группах начнутся уже в сентябре.