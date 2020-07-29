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Ток-шоу "Понятная политика. Плюс". Говорим о сложных вещах простым языком. Смотрите сегодня вечером на "Беларусь 1"
29.07.2020 15:38 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTИнформационные технологии - как инструменты организованного протеста. Новые медиа, социальные сети, мессенджеры. Какие послания вкладывают через их интерфейс политтехнологи цветных революций? Кто заказывает интернет-буллинг инакомыслящих и скрывается за фейковыми аккаунтами в сети? Все, что влияет сегодня на нашу жизнь и убеждения. Разговор в студии ток-шоу "Понятная политика. Плюс". Ток-шоу "Понятная политика. Плюс". Говорим о сложных вещах простым языком. Смотрите сегодня вечером сразу после
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Ток-шоу "Понятная политика. Плюс". Говорим о сложных вещах простым языком. Смотрите сегодня вечером на "Беларусь 1"
Информационные технологии - как инструменты организованного протеста. Новые медиа, социальные сети, мессенджеры. Какие послания вкладывают через их интерфейс...
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