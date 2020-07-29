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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Виталий Воронко: Я поддержал нашу нынешнюю власть, потому что я много где побывал, есть с чем сравнить Виталий Воронко, музыкант, участник польского шоу "Голос" и британского конкурса Britain’s Got Talent высказал своё мнение о ситуации в Беларуси и оскорблениях в интернете....

Виталий Воронко, музыкант, участник польского шоу "Голос" и британского конкурса Britain’s Got Talent высказал своё мнение о ситуации в Беларуси и оскорблениях в интернете., музыкант, участник польского шоу "Голос" и британского конкурса Britain’s Got Talent высказал свое мнение о ситуации в Беларуси и оскорблениях в интернете.