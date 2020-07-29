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Виталий Воронко: Я поддержал нашу нынешнюю власть, потому что я много где побывал, есть с чем сравнить
29.07.2020 15:38 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВиталий Воронко, музыкант, участник польского шоу "Голос" и британского конкурса Britain’s Got Talent высказал своё мнение о ситуации в Беларуси и оскорблениях в интернете.
Виталий Воронко, музыкант, участник польского шоу "Голос" и британского конкурса Britain’s Got Talent высказал свое мнение о ситуации в Беларуси и оскорблениях в интернете.
"Я все свои мысли выражаю в музыке, в том, что я умею делать хорошо. И как раз-таки я это сделал с позитивом, но я поддержал нашу нынешнюю власть, потому что я вижу ситуацию, какая у нас здесь, в Беларуси. И я много где побывал, я даже немного пожил в каких-то странах, и есть с чем сравнить. Действительно, здесь я чувствую себя очень комфортно. Я не зря даже строчки взял «мирное небо над головой". Меня сейчас как-то осудили, как-то начали говорить плохие слова, что мне награды посыплются. Я не стремлюсь за наградами, как они говорят. Я стремлюсь за тем, чтобы выразить свое какое-то мнение. Читая эти комментарии, мне интересно становится, откуда у людей столько злости, откуда у людей столько негатива вообще. Я им ничего плохого не сделал. То, что я выпустил песню… Опять же, они вправе высказать свое мнение, но они, по-моему, перебарщивают, перешли на личности, оскорбления... Это неправильно, я считаю. Я им ничего плохого не сделал".
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Виталий Воронко: Я поддержал нашу нынешнюю власть, потому что я много где побывал, есть с чем сравнить
Виталий Воронко, музыкант, участник польского шоу "Голос" и британского конкурса Britain’s Got Talent высказал своё мнение о ситуации в Беларуси и оскорблениях в интернете....
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