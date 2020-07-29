ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Современный детский сад на 230 мест открыли сегодня в Колодищах

29.07.2020 16:06 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Долгожданный для местных жителей объект имеет центр технического конструирования с интерактивной песочницей для формирования у детей логического и конструкторского мышления. Также в дошкольном учреждении открыт центр изобразительного искусства, где маленькие воспитанники уже с трех лет будут знакомиться с основами цветоведения и живописи. 

Надежда Сербиненко побывала на торжественном открытии объекта. Нового детского садика в Колодищах не хватало давно. Агрогородок находится всего в десяти километрах от Минска, он активно развивается, и здесь живет много молодых семей. Только за последние несколько лет население Колодищ достигло 18 тысяч человек.


Новый детский сад открылся в Колодищах


Два других детских садика, построенных еще в советские времена в Колодищах, просто не помещали всех желающих. За строительством нового долгожданного сада, как и другие местные жители, пристально следила бабушка двоих внуков Ирина Холодинская. 


Объект нового поколения


Трехэтажное здание рассчитано на 230 мест. Есть отдельные физкультурный, музыкальный и хореографический залы, также современные пищевой и медицинский блоки. Особенное внимание уделили интеллектуальному развитию воспитанников. В саду есть центр художественного творчества и технического конструирования с интерактивной песочницей и набором умных конструкторов. Детские садики и школы по новым дизайн-проектам с современным оборудованием сейчас воздвигаются в разных районах Минской области. Активное развитие инфраструктуры в населенных пунктах поблизости Минска продолжится. Так, в следующем году в Колодищах откроются еще один детский сад и новая школа. 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Долгожданный для местных жителей объект имеет центр технического конструирования с интерактивной песочницей для формирования у детей логического и...
 
Новости дня
Новости общества
 
Ток-шоу "Понятная политика. Плюс". Говорим о сложных вещах простым языком. Смотрите сегодня вечером на "Беларусь 1"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

28.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
29.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика