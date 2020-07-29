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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В ГАИ Московского района наградили минчанина, который помог задержать нетрезвого за рулем Сегодня в ГАИ Московского района наградили минчанина, который не проехал мимо и помог задержать нетрезвого за рулем. Неравнодушный водитель сообщил на горячую...

Сегодня в ГАИ Московского района наградили минчанина, который не проехал мимо и помог задержать нетрезвого за рулем. Неравнодушный водитель сообщил на горячую линию Министерства внутренних дел об опасных действиях таксиста, а после преследовал нарушителя, не давая ему скрыться до прибытия на место сотрудников автоинспекции.За полгода в столице задержали более тысячи нетрезвых за рулем. По данным ГАИ, значительную часть нарушений инспекторам помогают выявить неравнодушные жители города.