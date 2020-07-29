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В ГАИ Московского района наградили минчанина, который помог задержать нетрезвого за рулем
29.07.2020 16:06 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня в ГАИ Московского района наградили минчанина, который не проехал мимо и помог задержать нетрезвого за рулем. Неравнодушный водитель сообщил на горячую линию Министерства внутренних дел об опасных действиях таксиста, а после преследовал нарушителя, не давая ему скрыться до прибытия на место сотрудников автоинспекции.За полгода в столице задержали более тысячи нетрезвых за рулем. По данным ГАИ, значительную часть нарушений инспекторам помогают выявить неравнодушные жители города.
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Сегодня в ГАИ Московского района наградили минчанина, который не проехал мимо и помог задержать нетрезвого за рулем. Неравнодушный водитель сообщил на горячую...
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