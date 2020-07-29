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С 1 августа в Беларуси вырастет БПМ

29.07.2020 15:49 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В Беларуси с 1 августа 2020 года вырастет размер  повысят бюджет прожиточного минимума. К этому показателю в Беларуси привязаны многие социальные выплаты.

Показатель бюджета прожиточного минимума со следующего месяца увеличится до  с нынешних 246, 78 рублей до 256,1 рубля. Новый размер БПМ будет действовать до конца октября этого года.

Вместе с ростом БПМ вырастут минимальные трудовые пенсии, доплаты пенсионерам старшего возраста, пособий по уходу за инвалидами.

Таким образом, в стране вырастут пособия на детей отдельных категорий, пособия по уходу за детьми-инвалидами, пособия для женщин, вставших на учет до 12-недельного срока беременности.

Также с 1 августа вырастут пособия по уходу за ребенком до 3-х лет (пособие на первого ребенка составит 427,84 рубля, на второго и последующих детей — 488,96 рубля, на ребенка-инвалида — 550,08 рубля. 

 

 
 
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В Беларуси с 1 августа 2020 года вырастет размер  повысят бюджет прожиточного минимума. К этому показателю в Беларуси привязаны многие социальные выплаты.
 
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