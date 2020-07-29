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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мастер головоломок - 500 кубиков Рубика в коллекции жителя Слуцка Башня, колесо мудрости и кукуруза. Такое название имеют одни из самых оригинальных кубиков Рубика в коллекции Александра Авраменко. Сегодня их у жителя Слуцка...

Башня, колесо мудрости и кукуруза. Такое название имеют одни из самых оригинальных кубиков Рубика в коллекции Александра Авраменко. Сегодня их у жителя Слуцка более полутысячи. Все началось еще 37 лет назад с самого простого кубика три на три. Потом у коллекционера появлялись более сложные модели. Для сборки каждого кубика есть своя схема. Собирает Александр кубик Рубика иногда за одну минуту, а бывает, и целый день - все зависит от сложности головоломки. Также он еще и мастерит, разбирает старые и создает новые уже других форм и размеров.