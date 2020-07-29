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В Минске в районе Комаровского рынка горит торговый павильон
29.07.2020 16:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске горит торговый павильон на улице Кульман, в районе Комаровского рынка. На месте работает МЧС.
Информацию подтвердили в МЧС Минска. Пожарные машины выехали по адресу Кульман, 56.
(обновляется)
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Информацию подтвердили в МЧС Минска. Пожарные машины выехали по адресу Кульман, 56.
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