|
Задержанные боевики оказались наемниками из ЧВК «Вагнера»
29.07.2020 16:20 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Государственное информагенство БЕЛТА рассказало подробности задержания под Минском иностранных бойцов частной военной компании. Сообщается, что всего было задержано 33 человека, опубликованы их имена.
Согласно данным госСМИ, «была получена информация о прибытии на нашу территорию более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. При себе россияне имели каждый по небольшой ручной клади, и на всех — три больших тяжелых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин. По прибытии в столицу в ночь с 24 на 25 июля группа заселилась в одну из гостиниц Минска и должна была выселиться 25 июля, однако покинула отель 27 июля и переехала в один из санаториев Минского района».
Здесь на группу мужчин обратили внимание бдительные сотрудники санатория, которых на мысли навел тот факт, что приезжие русские не пили алкоголя и не посещали увеселительных заведений, а одеты были в однотипную одежду милитари-стиля.
«Сегодня ночью 32 человека силами группы „А“ КГБ при поддержке ОМОН ГУВД Мингорисполкома
Отметим, что изначально в сюжете речь шла о двух сотнях боевиков, однако задержаны были только 33 человека. Что с остальными - пока неясно. Исходя из списка фамилий задержанных, опубликованного госСМИ, в нем есть бойцы ЧВК «Вагнера», пишет
1. Милаев Арем Викторович, 01.02.1981 г.р.;
2. Бахтигараев Тахир Минигаянович, 18.04.1980 г.р.;
3. Алтухов Александр Викторович, 18.04.1980 г.р.;
4. Ли Владимир Александрович, 26.07.1989 г.р.;
5. Кожевников Андрей Юрьевич, 16.01.1980 г.р.;
6. Сапронов Алексей Владимирович, 08.07.1978 г.р.;
7. Щербаков Сергей Владимирович, 21.07.1981 г.р.;
8. Волгин Алексей Владимирович, 21.06.1975 г.р.;
9. Дрига Олег Игоревич, 03.06.1986 г.р.;
10. Павленко Сергей Григорьевич, 25.06.1976 г.р.;
11. Руденко Александр Святославович, 26.12.1984 г.р.;
12. Харитонов Денис Юрьевич, 16.03.1980 г.р.;
13. Сидоров Сергей Александрович, 01.01.1972 г.р.;
14. Кошман Максим Ярославович, 06.09.1981 г.р.,
15. Бубнов Сергей Геннадьевич, 08.01.1971 г.р.;
16. Нижник Павел Александрович, 24.06.1987 г.р.;
17. Селихов Владимир Иванович, 04.10.1986 г.р.;
18. Фетисов Геннадий Евгеньевич, 22.10.1986 г.р.;
19. Фомин Михаил Николаевич, 07.03.1973 г.р.,
20. Екимов Владимир Сергеевич, 19.10.1973 г.р.;
21. Каримов Ринат, 15.08.1984 г.р.;
22. Шубин Александр, 15.01.1996 г.р.;
23. Шеломенцев Игорь, 18.08.1975 г.р.;
24. Маслов Сергей Алексеевич, 29.09.1988 г.р.;
25. Зайдулен Рустем, 06.10.1974 г.р.;
26. Токаренко Андрей Викторович, 24.01.1965 г.р.;
27. Сердюков Андрей Викторович, 16.08.1975 г.р.;
28. Сергеев Федор Михайлович, 17.05.1987 г.р.;
29. Танов Рафик Кабулович, 30.04.1975 г.р.;
30. Зяблицев Евгений Сергеевич, 23.11.1992 г.р.;
31. Самарин Павел Львович, 11.11.1981 г.р.;
32. Бакунович Андрей Петрович, 30.12.1977 г.р.;
33. Шацкий Артем, 30.07.1982 г.р.
Справка БДГ
Группа Вагнера или ЧВК «Вагнера» - неофициальное вооруженное формирование. Предполагается, что боевики данной ЧВК «работают» там, где российские власти имеют свои глубокие геополитические интересы. Информация о том, что боевики данной группы принимали участие в боевых действиях в Сирии и на Востоке Украины, а также в Ливии, Судане, ЦАР и других странах, неоднократно появлялась в российских независимых СМИ. По данным независимых экспертов и журналистов, негласное курирование группы Вагнера осуществляет Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил РФ. По мнению некоторых российских и западных экспертов «Группа Вагнера» в действительности является замаскированным подразделением в структуре Минобороны РФ, подчиняющееся правительству России.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Государственное информагенство БЕЛТА рассказало подробности задержания под Минском иностранных бойцов частной военной компании. Сообщается, что всего было...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)