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Задержанные боевики оказались наемниками из ЧВК «Вагнера»

29.07.2020 16:20 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Государственное информагенство БЕЛТА рассказало подробности задержания под Минском иностранных бойцов частной военной компании. Сообщается, что всего было задержано 33 человека, опубликованы их имена.

Согласно данным госСМИ, «была получена информация о прибытии на нашу территорию более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. При себе россияне имели каждый по небольшой ручной клади, и на всех — три больших тяжелых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин. По прибытии в столицу в ночь с 24 на 25 июля группа заселилась в одну из гостиниц Минска и должна была выселиться 25 июля, однако покинула отель 27 июля и переехала в один из санаториев Минского района».

Здесь на группу мужчин обратили внимание бдительные сотрудники санатория, которых на мысли навел тот факт, что приезжие русские не пили алкоголя и не посещали увеселительных заведений, а одеты были в однотипную одежду милитари-стиля.

«Сегодня ночью 32 человека силами группы „А“ КГБ при поддержке ОМОН ГУВД Мингорисполкома были задержаны. Кроме того, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны. В отношении указанных лиц Следственным комитетом проводится проверка», - говорится в сообщении телеканала.

Отметим, что изначально в сюжете речь шла о двух сотнях боевиков, однако задержаны были только 33 человека. Что с остальными  - пока неясно. Исходя из списка фамилий задержанных, опубликованного госСМИ, в нем есть бойцы ЧВК «Вагнера», пишет tut.by.

Список задержанных граждан Российской Федерации:

1. Милаев Арем Викторович, 01.02.1981 г.р.;

2. Бахтигараев Тахир Минигаянович, 18.04.1980 г.р.;

3. Алтухов Александр Викторович, 18.04.1980 г.р.;

4. Ли Владимир Александрович, 26.07.1989 г.р.;

5. Кожевников Андрей Юрьевич, 16.01.1980 г.р.;

6. Сапронов Алексей Владимирович, 08.07.1978 г.р.;

7. Щербаков Сергей Владимирович, 21.07.1981 г.р.;

8. Волгин Алексей Владимирович, 21.06.1975 г.р.;

9. Дрига Олег Игоревич, 03.06.1986 г.р.;

10. Павленко Сергей Григорьевич, 25.06.1976 г.р.;

11. Руденко Александр Святославович, 26.12.1984 г.р.;

12. Харитонов Денис Юрьевич, 16.03.1980 г.р.;

13. Сидоров Сергей Александрович, 01.01.1972 г.р.;

14. Кошман Максим Ярославович, 06.09.1981 г.р.,

15. Бубнов Сергей Геннадьевич, 08.01.1971 г.р.;

16. Нижник Павел Александрович, 24.06.1987 г.р.;

17. Селихов Владимир Иванович, 04.10.1986 г.р.;

18. Фетисов Геннадий Евгеньевич, 22.10.1986 г.р.;

19. Фомин Михаил Николаевич, 07.03.1973 г.р.,

20. Екимов Владимир Сергеевич, 19.10.1973 г.р.;

21. Каримов Ринат, 15.08.1984 г.р.;

22. Шубин Александр, 15.01.1996 г.р.;

23. Шеломенцев Игорь, 18.08.1975 г.р.;

24. Маслов Сергей Алексеевич, 29.09.1988 г.р.;

25. Зайдулен Рустем, 06.10.1974 г.р.;

26. Токаренко Андрей Викторович, 24.01.1965 г.р.;

27. Сердюков Андрей Викторович, 16.08.1975 г.р.;

28. Сергеев Федор Михайлович, 17.05.1987 г.р.;

29. Танов Рафик Кабулович, 30.04.1975 г.р.;

30. Зяблицев Евгений Сергеевич, 23.11.1992 г.р.;

31. Самарин Павел Львович, 11.11.1981 г.р.;

32. Бакунович Андрей Петрович, 30.12.1977 г.р.;

33. Шацкий Артем, 30.07.1982 г.р.

Справка БДГ

Группа Вагнера или ЧВК «Вагнера»  - неофициальное вооруженное формирование. Предполагается, что боевики данной ЧВК «работают» там, где российские власти имеют свои глубокие геополитические интересы. Информация о том, что боевики данной группы принимали участие в боевых действиях в Сирии и на Востоке Украины, а также в Ливии, Судане, ЦАР и других странах, неоднократно появлялась в российских независимых СМИ. По данным независимых экспертов и журналистов, негласное курирование группы Вагнера осуществляет Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил РФ. По мнению некоторых российских и западных экспертов «Группа Вагнера» в действительности является замаскированным подразделением в структуре Минобороны РФ, подчиняющееся правительству России.

 
Теги: Минск
 
 
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Государственное информагенство БЕЛТА рассказало подробности задержания под Минском иностранных бойцов частной военной компании. Сообщается, что всего было...
 
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