Задержанные боевики оказались наемниками из ЧВК «Вагнера»

Государственное информагенство БЕЛТА рассказало подробности задержания под Минском иностранных бойцов частной военной компании. Сообщается, что всего было задержано 33 человека, опубликованы их имена.

Согласно данным госСМИ, «была получена информация о прибытии на нашу территорию более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. При себе россияне имели каждый по небольшой ручной клади, и на всех — три больших тяжелых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин. По прибытии в столицу в ночь с 24 на 25 июля группа заселилась в одну из гостиниц Минска и должна была выселиться 25 июля, однако покинула отель 27 июля и переехала в один из санаториев Минского района».

Здесь на группу мужчин обратили внимание бдительные сотрудники санатория, которых на мысли навел тот факт, что приезжие русские не пили алкоголя и не посещали увеселительных заведений, а одеты были в однотипную одежду милитари-стиля.

«Сегодня ночью 32 человека силами группы „А“ КГБ при поддержке ОМОН ГУВД Мингорисполкома были задержаны . Кроме того, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны. В отношении указанных лиц Следственным комитетом проводится проверка», - говорится в сообщении телеканала.

Отметим, что изначально в сюжете речь шла о двух сотнях боевиков, однако задержаны были только 33 человека. Что с остальными - пока неясно. Исходя из списка фамилий задержанных, опубликованного госСМИ, в нем есть бойцы ЧВК «Вагнера», пишет tut.by .

Список задержанных граждан Российской Федерации:

1. Милаев Арем Викторович, 01.02.1981 г.р.;

2. Бахтигараев Тахир Минигаянович, 18.04.1980 г.р.;

3. Алтухов Александр Викторович, 18.04.1980 г.р.;

4. Ли Владимир Александрович, 26.07.1989 г.р.;

5. Кожевников Андрей Юрьевич, 16.01.1980 г.р.;

6. Сапронов Алексей Владимирович, 08.07.1978 г.р.;

7. Щербаков Сергей Владимирович, 21.07.1981 г.р.;

8. Волгин Алексей Владимирович, 21.06.1975 г.р.;

9. Дрига Олег Игоревич, 03.06.1986 г.р.;

10. Павленко Сергей Григорьевич, 25.06.1976 г.р.;

11. Руденко Александр Святославович, 26.12.1984 г.р.;

12. Харитонов Денис Юрьевич, 16.03.1980 г.р.;

13. Сидоров Сергей Александрович, 01.01.1972 г.р.;

14. Кошман Максим Ярославович, 06.09.1981 г.р.,

15. Бубнов Сергей Геннадьевич, 08.01.1971 г.р.;

16. Нижник Павел Александрович, 24.06.1987 г.р.;

17. Селихов Владимир Иванович, 04.10.1986 г.р.;

18. Фетисов Геннадий Евгеньевич, 22.10.1986 г.р.;

19. Фомин Михаил Николаевич, 07.03.1973 г.р.,

20. Екимов Владимир Сергеевич, 19.10.1973 г.р.;

21. Каримов Ринат, 15.08.1984 г.р.;

22. Шубин Александр, 15.01.1996 г.р.;

23. Шеломенцев Игорь, 18.08.1975 г.р.;

24. Маслов Сергей Алексеевич, 29.09.1988 г.р.;

25. Зайдулен Рустем, 06.10.1974 г.р.;

26. Токаренко Андрей Викторович, 24.01.1965 г.р.;

27. Сердюков Андрей Викторович, 16.08.1975 г.р.;

28. Сергеев Федор Михайлович, 17.05.1987 г.р.;

29. Танов Рафик Кабулович, 30.04.1975 г.р.;

30. Зяблицев Евгений Сергеевич, 23.11.1992 г.р.;

31. Самарин Павел Львович, 11.11.1981 г.р.;

32. Бакунович Андрей Петрович, 30.12.1977 г.р.;

33. Шацкий Артем, 30.07.1982 г.р.

Справка БДГ

Группа Вагнера или ЧВК «Вагнера» - неофициальное вооруженное формирование. Предполагается, что боевики данной ЧВК «работают» там, где российские власти имеют свои глубокие геополитические интересы. Информация о том, что боевики данной группы принимали участие в боевых действиях в Сирии и на Востоке Украины, а также в Ливии, Судане, ЦАР и других странах, неоднократно появлялась в российских независимых СМИ. По данным независимых экспертов и журналистов, негласное курирование группы Вагнера осуществляет Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил РФ. По мнению некоторых российских и западных экспертов «Группа Вагнера» в действительности является замаскированным подразделением в структуре Минобороны РФ, подчиняющееся правительству России.