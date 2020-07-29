ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Комфорт, функциональность и надежность — это постарались обеспечить своим подопечным инициаторы гуманитарного проекта «Автосанаторий» по оказанию услуг на дому пожилым

29.07.2020 — Новости Общества | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Комфорт, функциональность и надежность — это постарались обеспечить своим подопечным инициаторы гуманитарного проекта «Автосанаторий» по оказанию услуг на дому пожилым

Территориальный центр социального обслуживания населения закупил средства реабилитации для маломобильных и немобильных граждан. Среди них — трости одно- и многоопорные, костыли, ходунки и специальные кровати для реабилитации лежачих пожилых больных. Они доставляются в дома участников проекта, наиболее нуждающихся в них.


Комфорт, функциональность и надежность — это постарались обеспечить своим подопечным инициаторы гуманитарного проекта «Автосанаторий» по оказанию услуг на дому пожилым


Комфорт, функциональность и надежность — это постарались обеспечить своим подопечным инициаторы гуманитарного проекта «Автосанаторий» по оказанию услуг на дому пожилым
Комфорт, функциональность и надежность — это постарались обеспечить своим подопечным инициаторы гуманитарного проекта «Автосанаторий» по оказанию услуг на дому пожилым
Комфорт, функциональность и надежность — это постарались обеспечить своим подопечным инициаторы гуманитарного проекта «Автосанаторий» по оказанию услуг на дому пожилым
Комфорт, функциональность и надежность — это постарались обеспечить своим подопечным инициаторы гуманитарного проекта «Автосанаторий» по оказанию услуг на дому пожилым
Комфорт, функциональность и надежность — это постарались обеспечить своим подопечным инициаторы гуманитарного проекта «Автосанаторий» по оказанию услуг на дому пожилым

Комфорт, функциональность и надежность — это постарались обеспечить своим подопечным инициаторы гуманитарного проекта «Автосанаторий» по оказанию услуг на дому пожилым

Напомним, ТЦСОН выиграл грант в размере 15 тысяч евро на реализацию гуманитарной инициативы. Международное общественное объединение «Взаимопонимание» совместно с германским фондом «Память, ответственность и будущее» в рамках программы «Место встречи: диалог» в Беларуси предоставляют финансовую и методическую поддержку проектов, которые способствуют улучшению социального и психологического состояния пожилых людей, в первую очередь бывших жертв нацизма, которые были на принудительных работах, и других представителей военного поколения.


Комфорт, функциональность и надежность — это постарались обеспечить своим подопечным инициаторы гуманитарного проекта «Автосанаторий» по оказанию услуг на дому пожилым

— Из-за угрозы широкого распространения вирусных инфекций мероприятия по реализации проекта были частично приостановлены, — рассказывает директор Центра Антонина Эйсмонт. — Это время мы распределили на решение вопросов, где пожилые участники проекта не задействованы. Одним из пунктов плана стала закупка средств реабилитации. У нас и раньше действовал пункт проката, но приобретение тростей, ходунков, костылей и специальных кроватей для реабилитации лежачих больных позволило расширить перечень средств и обеспеченность нуждающихся в них людей. Особо рады мы поступлению специальных кроватей. Подолгу находиться в положении лежа не так просто, поэтому кровать больного должна быть удобной и функциональной, чтобы человек в состоянии ограниченной подвижности мог чувствовать себя комфортно. Да и ухаживать за лежачим больным на обычной койке достаточно проблематично. А эти кровати имеют приспособления и специальную конструкцию, позволяющую при необходимости с легкостью менять положение больного. Покупать средства реабилитации, а в особенности такие дорогостоящие, зачастую нецелесообразно. Поэтому и пользуется популярностью пункт проката. Закупленные средства реабилитации уже доставляются жителям Радуни, Заболоти и Вороново.


Комфорт, функциональность и надежность — это постарались обеспечить своим подопечным инициаторы гуманитарного проекта «Автосанаторий» по оказанию услуг на дому пожилым
Комфорт, функциональность и надежность — это постарались обеспечить своим подопечным инициаторы гуманитарного проекта «Автосанаторий» по оказанию услуг на дому пожилым
Комфорт, функциональность и надежность — это постарались обеспечить своим подопечным инициаторы гуманитарного проекта «Автосанаторий» по оказанию услуг на дому пожилым
Комфорт, функциональность и надежность — это постарались обеспечить своим подопечным инициаторы гуманитарного проекта «Автосанаторий» по оказанию услуг на дому пожилым


Комфорт, функциональность и надежность — это постарались обеспечить своим подопечным инициаторы гуманитарного проекта «Автосанаторий» по оказанию услуг на дому пожилым

Комфорт, функциональность и надежность — это постарались обеспечить своим подопечным инициаторы гуманитарного проекта «Автосанаторий» по оказанию услуг на дому пожилым
Комфорт, функциональность и надежность — это постарались обеспечить своим подопечным инициаторы гуманитарного проекта «Автосанаторий» по оказанию услуг на дому пожилым
Комфорт, функциональность и надежность — это постарались обеспечить своим подопечным инициаторы гуманитарного проекта «Автосанаторий» по оказанию услуг на дому пожилым
Комфорт, функциональность и надежность — это постарались обеспечить своим подопечным инициаторы гуманитарного проекта «Автосанаторий» по оказанию услуг на дому пожилым

Галина ШЛЕМПО.

Фото автора.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Территориальный центр социального обслуживания населения закупил средства реабилитации для маломобильных и немобильных граждан. Среди них — трости одно- и...
 
Новости дня
Новости общества
 
Задержанные боевики оказались наемниками из ЧВК «Вагнера»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

28.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
29.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика