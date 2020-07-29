Комфорт, функциональность и надежность — это постарались обеспечить своим подопечным инициаторы гуманитарного проекта «Автосанаторий» по оказанию услуг на дому пожилым

Источник материала: Вороновская газета





Территориальный центр социального обслуживания населения закупил средства реабилитации для маломобильных и немобильных граждан. Среди них — трости одно- и многоопорные, костыли, ходунки и специальные кровати для реабилитации лежачих пожилых больных. Они доставляются в дома участников проекта, наиболее нуждающихся в них.

































Напомним, ТЦСОН выиграл грант в размере 15 тысяч евро на реализацию гуманитарной инициативы. Международное общественное объединение «Взаимопонимание» совместно с германским фондом «Память, ответственность и будущее» в рамках программы «Место встречи: диалог» в Беларуси предоставляют финансовую и методическую поддержку проектов, которые способствуют улучшению социального и психологического состояния пожилых людей, в первую очередь бывших жертв нацизма, которые были на принудительных работах, и других представителей военного поколения.







— Из-за угрозы широкого распространения вирусных инфекций мероприятия по реализации проекта были частично приостановлены, — рассказывает директор Центра Антонина Эйсмонт. — Это время мы распределили на решение вопросов, где пожилые участники проекта не задействованы. Одним из пунктов плана стала закупка средств реабилитации. У нас и раньше действовал пункт проката, но приобретение тростей, ходунков, костылей и специальных кроватей для реабилитации лежачих больных позволило расширить перечень средств и обеспеченность нуждающихся в них людей. Особо рады мы поступлению специальных кроватей. Подолгу находиться в положении лежа не так просто, поэтому кровать больного должна быть удобной и функциональной, чтобы человек в состоянии ограниченной подвижности мог чувствовать себя комфортно. Да и ухаживать за лежачим больным на обычной койке достаточно проблематично. А эти кровати имеют приспособления и специальную конструкцию, позволяющую при необходимости с легкостью менять положение больного. Покупать средства реабилитации, а в особенности такие дорогостоящие, зачастую нецелесообразно. Поэтому и пользуется популярностью пункт проката. Закупленные средства реабилитации уже доставляются жителям Радуни, Заболоти и Вороново.









































Галина ШЛЕМПО.

Фото автора.