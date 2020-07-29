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«Был военным раньше». Кто тот белорус, который оказался в списке «задержанных боевиков»

29.07.2020 18:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

29 июля государственные СМИ сообщили, что в Беларуси задержали более 30 бойцов российской частной военной компании Вагнера. В их числе — и белоруса Андрея Бакуновича. Сестра задержанного подтвердила: да, рано утром его действительно задержали. TUT.BY коротко поговорил с ней.


Андрей Бакунович с семьей. Фото со страницы родственников Бакуновича в «Одноклассниках»

Андрей Бакунович родился в Беларуси, но по паспорту он гражданин Российской Федерации, рассказывает его сестра Ольга. Она проживает в Калинковичах. Здесь же — дом их мамы. Она на пенсии, много лет работала учительницей.

По словам Ольги, брат постоянно живет в России, в Беларуси «бывает наездами», хотя здесь находятся его жена и маленький сын.

— Иногда пару раз в год приезжает навестить нас, иногда реже, бывает, чаще. Не могу точно сказать.

Недавно, «месяца два, три или больше», брат приехал в Беларусь и не покидал пределы страны. Здесь он проходил лечение, делал операцию: у него больная поясница.

— Где конкретно он лечился, в каком городе — без понятия.

По словам сестры, она ничего не знает о причпстности брата к частной военной компании Вагнера.

— Это бред какой-то, — говорит Ольга.

Об актуальном месте работы Андрея Бакуновича ей тоже неизвестно.

— Он был военным раньше. Я просто знаю, что он служил в российской армии. Подробностей не спрашивала. Сейчас, по-моему, он не военный. Если не ошибаюсь, то работал в России на монолите, где и сорвал спину.

Задержали Андрея Бакуновича сегодня утром, говорит сестра. Это произошло у него дома. Подробностей она не знает, поскольку на месте не присутствовала. С женой Андрея Бакуновича, по ее словам, она «не особо поддерживает отношения».

Родственница Андрея Бакуновича, предположительно, племянница, ответила TUT.BY, что не знает, о ком идет речь.

Андрею Бакуновичу — 42 года, он живет в Тюменской области России, родом из Беларуси. В 2018 году его внесли в украинскую базу данных «Миротворец». В ней указано, что Андрей Бакунович якобы принимал участие в боевых действиях против Украины на Донбассе в 2014—2015 годах.

 
 
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29 июля государственные СМИ сообщили, что в Беларуси задержали более 30 бойцов российской частной военной компании «Вагнер». В их числе - и белоруса Андрея...
 
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