ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Развитие потребительской кооперации в Минской области

29.07.2020 18:40 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Найти своего покупателя даже в самой отдаленной деревне, а заодно предложить ему заработать на заготовке даров леса. Сегодня руководство Совета Республики, а также Белкоопсоюза изучали опыт развития потребительской кооперации в одном из самых живописных регионов нашей страны - Нарочанском крае. Как убедились Анатолий Исаченко и Инесса Короткевич, в Мядельском районе востребована выездная торговля. Дважды или трижды в неделю автомагазины приезжают в каждый населенный пункт. В ассортименте - широкий выбор товаров. Кстати, 15 тысяч деревень страны пользуются услугами магазинов на колесах. Еще одно направление - заготовка грибов и ягод. Так, за килограмм черники можно получить четыре с половиной рубля.

Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Сегодня в общении с людьми они подтвердили, что такая услуга востребована. Они уже привыкли, довольны графиком и ассортиментом. Но есть еще одна цифра - 4500 деревень, где население до 10 человек. И их тоже обслуживает наша потребкооперация и туда тоже выезжают автолавки. Есть супер- или гипермаркеты, сети, но, тем не менее, жизнь показала - потребкооперация нужна, она востребована". 

 Инесса Короткевич, заместитель председателя управления Белкоопсоюза: "У нас есть в стране есть 284 холодильные камеры, а также два цеха шоковой заморозки. Чернику, которой мы на сегодня заготовили порядка 2 тысяч тонн, отправляем на экспорт".

Кстати, белорусские грибы и ягоды востребованы во всех регионах России, а также в 16 странах Евросоюза.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Найти своего покупателя даже в самой отдаленной деревне, а заодно предложить ему заработать на заготовке даров леса. Сегодня руководство Совета Республики, а...
 
Новости дня
Новости общества
 
«То, что зреет в головах, уже не остановишь автозаками». Белорусы - о своем первом задержании
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

28.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
29.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика