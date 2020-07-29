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Развитие потребительской кооперации в Минской области
29.07.2020 18:40 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНайти своего покупателя даже в самой отдаленной деревне, а заодно предложить ему заработать на заготовке даров леса. Сегодня руководство Совета Республики, а также Белкоопсоюза изучали опыт развития потребительской кооперации в одном из самых живописных регионов нашей страны - Нарочанском крае. Как убедились Анатолий Исаченко и Инесса Короткевич, в Мядельском районе востребована выездная торговля. Дважды или трижды в неделю автомагазины приезжают в каждый населенный пункт. В ассортименте - широкий выбор товаров. Кстати, 15 тысяч деревень страны пользуются услугами магазинов на колесах. Еще одно направление - заготовка грибов и ягод. Так, за килограмм черники можно получить четыре с половиной рубля.
Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Сегодня в общении с людьми они подтвердили, что такая услуга востребована. Они уже привыкли, довольны графиком и ассортиментом. Но есть еще одна цифра - 4500 деревень, где население до 10 человек. И их тоже обслуживает наша потребкооперация и туда тоже выезжают автолавки. Есть супер- или гипермаркеты, сети, но, тем не менее, жизнь показала - потребкооперация нужна, она востребована".
Инесса Короткевич, заместитель председателя управления Белкоопсоюза: "У нас есть в стране есть 284 холодильные камеры, а также два цеха шоковой заморозки. Чернику, которой мы на сегодня заготовили порядка 2 тысяч тонн, отправляем на экспорт".
Кстати, белорусские грибы и ягоды востребованы во всех регионах России, а также в 16 странах Евросоюза.
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Найти своего покупателя даже в самой отдаленной деревне, а заодно предложить ему заработать на заготовке даров леса. Сегодня руководство Совета Республики, а...
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