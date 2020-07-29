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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Развитие потребительской кооперации в Минской области Найти своего покупателя даже в самой отдаленной деревне, а заодно предложить ему заработать на заготовке даров леса. Сегодня руководство Совета Республики, а...

Найти своего покупателя даже в самой отдаленной деревне, а заодно предложить ему заработать на заготовке даров леса. Сегодня руководство Совета Республики, а также Белкоопсоюза изучали опыт развития потребительской кооперации в одном из самых живописных регионов нашей страны - Нарочанском крае. Как убедились Анатолий Исаченко и Инесса Короткевич, в Мядельском районе востребована выездная торговля. Дважды или трижды в неделю автомагазины приезжают в каждый населенный пункт. В ассортименте - широкий выбор товаров. Кстати, 15 тысяч деревень страны пользуются услугами магазинов на колесах. Еще одно направление - заготовка грибов и ягод. Так, за килограмм черники можно получить четыре с половиной рубля.Кстати, белорусские грибы и ягоды востребованы во всех регионах России, а также в 16 странах Евросоюза.