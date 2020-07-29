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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусская государственная академия искусств отмечает 75-летие В этом году Белорусская государственная академия искусств отмечает 75-летие. Юбилейные мероприятия запланированы на осень, а сейчас начинаются приемные экзамены....

В этом году Белорусская государственная академия искусств отмечает 75-летие. Юбилейные мероприятия запланированы на осень, а сейчас начинаются приемные экзамены. Имидж академии сначала на территории Советского Союза, а сейчас на международном пространстве всегда создавали преподаватели, выпускники и сегодняшние студенты.Рассказывает