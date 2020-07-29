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Белорусская государственная академия искусств отмечает 75-летие
29.07.2020 18:40 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ этом году Белорусская государственная академия искусств отмечает 75-летие. Юбилейные мероприятия запланированы на осень, а сейчас начинаются приемные экзамены. Имидж академии сначала на территории Советского Союза, а сейчас на международном пространстве всегда создавали преподаватели, выпускники и сегодняшние студенты.
Рассказывает Лариса Гулякевич (видео).
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В этом году Белорусская государственная академия искусств отмечает 75-летие. Юбилейные мероприятия запланированы на осень, а сейчас начинаются приемные экзамены....
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