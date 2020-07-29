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Правила безопасности на дороге для велосипедистов
29.07.2020 18:54 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTТеплый сезон в самом разгаре, и порой кажется, что велосипедистов в городе даже больше, чем автомобилистов. Сегодня мы напомним самые главные правила безопасности на дороге для любителей двухколесного транспорта.
Велосипед - один из самых популярных видов транспорта во многих странах, и поскольку стать водителем такого транспортного средства может любой желающий без сдачи каких-либо экзаменов, необходимо знать и соблюдать правила и помнить про безопасность как свою, так и окружающих.
Максим Пучинский, специалист по велоинфраструктуре, заместитель директора Минского велосипедного общества: "Самые базовые вещи - велосипед должен быть исправен, перед каждой поездкой надо убедиться, что тормоза исправны, колеса накачаны, есть звонок, есть фонарик, и он светит. Почему важно использовать фонарики, потому что в темное время суток видимость ограничена и не всегда удается увидеть проезжающего рядом велосипедиста. Важно себя обозначать. Каждый раз в темное время суток - спереди фонарик белого цвета, сзади фонарик красного цвета. Если вы передвигаетесь вне города в темное время суток, необходимо дополнительно себя обозначать с помощью светоотражающих жилетов".
Дмитрий Конюх, инспектор ДПС отдела ГАИ Партизанского РУВД г. Минска: "При осуществлении маневра велосипедист должен убедиться в безопасности выполняемого маневра, посмотреть в зеркало заднего вида либо обернуться, также все эти маневры должны сопровождаться жестами руки".
При пересечении проезжей части велосипедисту необходимо спешиться, за исключением случаев, когда на проезжей части присутствует зеленая зона, выделенная специальной разметкой.
Дмитрий Конюх, инспектор ДПС отдела ГАИ Партизанского РУВД г. Минска: "Как показывает статистика, основными причинами ДТП с участием велосипедистов является неправильный выезд на проезжую часть, также движение по проезжей части при наличии тротуаров, также выезд из-за автомобилей, домов. Нельзя велосипедистам опережать, так как водитель может просто вас не заметить и повернуть направо или налево".
Выезжать на проезжую часть разрешается только в случае отсутствия тротуаров с обеих сторон дороги, но не более одного метра от края проезжей части.
Дмитрий Конюх, инспектор ДПС отдела ГАИ Партизанского РУВД г. Минска: "Эффективнее всего тормозить, используя оба тормоза - и передний, и задний. Необходимо понимать, что если вы зажимаете резко передний тормоз, то можете перелететь через руль. Все это приходит с опытом, при торможении необходимо отклонять корпус тела назад, чтобы центр тяжести смягчался".
Последний, но не менее важный аспект - виды хранения велосипедов. По поводу долгосрочного важно напомнить, что хранение велосипеда на лестничной клетке нарушает нормы пожарной безопасности. Оптимальный и активно развивающийся в Беларуси вид стоянки - велогаражи, в которых можно оставить велосипед на несколько дней и более. Говоря о краткосрочной парковке, главный вопрос - безопасность и сохранность транспорта.
Дмитрий Конюх, инспектор ДПС отдела ГАИ Партизанского РУВД г. Минска: "Парковать велосипед следует на парковках, которые не позволят его украсть, как правило, это П-образные парковки. Желательно также использовать надежные замки, это либо U-лок, либо цепь. Использовать тросики, как тут, нежелательно - их легко перекусить. Любые парковки, где можно закрепить велосипед за раму, а не за колесо, считаются надежными".
А пока белорусские города становятся все более доступными для разных видов двухколесного транспорта, Минское велосипедное общество разработало визуальную брошюру с подробными рекомендациями по безопасной езде и хранению велосипедов, которую можно найти на их сайте.
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Теплый сезон в самом разгаре, и порой кажется, что велосипедистов в городе даже больше, чем автомобилистов. Сегодня мы напомним самые главные правила безопасности...
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