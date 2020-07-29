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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Правила безопасности на дороге для велосипедистов Теплый сезон в самом разгаре, и порой кажется, что велосипедистов в городе даже больше, чем автомобилистов. Сегодня мы напомним самые главные правила безопасности...

Теплый сезон в самом разгаре, и порой кажется, что велосипедистов в городе даже больше, чем автомобилистов. Сегодня мы напомним самые главные правила безопасности на дороге для любителей двухколесного транспорта.Велосипед - один из самых популярных видов транспорта во многих странах, и поскольку стать водителем такого транспортного средства может любой желающий без сдачи каких-либо экзаменов, необходимо знать и соблюдать правила и помнить про безопасность как свою, так и окружающих.При пересечении проезжей части велосипедисту необходимо спешиться, за исключением случаев, когда на проезжей части присутствует зеленая зона, выделенная специальной разметкой.Выезжать на проезжую часть разрешается только в случае отсутствия тротуаров с обеих сторон дороги, но не более одного метра от края проезжей части.Последний, но не менее важный аспект - виды хранения велосипедов. По поводу долгосрочного важно напомнить, что хранение велосипеда на лестничной клетке нарушает нормы пожарной безопасности. Оптимальный и активно развивающийся в Беларуси вид стоянки - велогаражи, в которых можно оставить велосипед на несколько дней и более. Говоря о краткосрочной парковке, главный вопрос - безопасность и сохранность транспорта.А пока белорусские города становятся все более доступными для разных видов двухколесного транспорта, Минское велосипедное общество разработало визуальную брошюру с подробными рекомендациями по безопасной езде и хранению велосипедов, которую можно найти на их сайте.