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За профессионализм и самоотдачу. В Могилеве чествовали медицинских работников

29.07.2020 19:50 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Они продолжают выполнять свой долг несмотря ни на что. Сегодня работников здравоохранения чествовали в Гомеле и Брестской области. Слова благодарности за работу в непростое время, когда пришлось бороться с COVID-19,  звучали и в адрес медицинских работников Могилевского региона. 

Более 70 медиков чествовали во Дворце культуры области

Это врачи-инфекционисты и врачи общей практики, реаниматологи, медсестры, в том числе из глубинки, те, кто порой сутками не отходил от пациентов, помогая справиться с болезнью. Сегодня белорусы говорят им спасибо за работу, за жизни. Цветы, дипломы и самые теплые слова - сегодня в их адрес.Подарок медикам вручили и работники культуры. На сцене главного дворца области выступили артисты региона.

 
Теги: Гомель
 
 
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Они продолжают выполнять свой долг несмотря ни на что. Сегодня работников здравоохранения чествовали в Гомеле и Брестской области. Слова благодарности за работу в...
 
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