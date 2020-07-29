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За профессионализм и самоотдачу. В Могилеве чествовали медицинских работников
29.07.2020 19:50 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОни продолжают выполнять свой долг несмотря ни на что. Сегодня работников здравоохранения
Более 70 медиков чествовали во Дворце культуры областиЭто врачи-инфекционисты и врачи общей практики, реаниматологи, медсестры, в том числе из глубинки, те, кто порой сутками не отходил от пациентов, помогая справиться с болезнью. Сегодня белорусы говорят им спасибо за работу, за жизни. Цветы, дипломы и самые теплые слова - сегодня в их адрес.Подарок медикам вручили и работники культуры. На сцене главного дворца области выступили артисты региона.
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Они продолжают выполнять свой долг несмотря ни на что. Сегодня работников здравоохранения чествовали в Гомеле и Брестской области. Слова благодарности за работу в...
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