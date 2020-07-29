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Лавандовый костюм. Модные образы и ошибки

29.07.2020 18:54 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Антиобраз

Трендовый цвет, летний материал, но стильный образ не случился. Давайте разберемся почему. Как ни крути, но лен - это комфортный и расслабленный материал. И сковывать его стандартными офисными рамками нельзя. Неудобные классические лодочки и глухая синтетическая блузка - ну явно не из этой истории.

Что в тренде?

Нежная и выразительная одновременно, очаровательная и чарующая лаванда! Смесь цветочных полей Прованса, неповторимых закатов на морском берегу и гардероба принцессы. Это один из самых модных и романтичных оттенков лета. Он мягко подчеркнет легкий загар, подружится с белым, лимонным, изумрудным, арктическим голубым, бежевым цветом. Модные эксперты прогнозируют, что лаванда останется в трендах еще несколько следующих сезонов.  

Трендовый образ № 1

А здесь наблюдается баланс рабочего настроения и летнего комфорта. На ногах - удобные городские шлепанцы из кожи. А вместо скучной блузки - льняной топ с V-образным вырезом. Лен любит дружественные природные фактуры. Поэтому пуговицы из дерева, а сумка - из плетеной кожи. И как видим, черный цвет в таком исполнении не конфликтует с основным нежным лиловым цветом. 

Трендовый образ № 2

Свежий, летний, вкусный образ.  Он будто гипнотизирует своей новизной и оригинальностью.  И в чем же секреты? Во-первых, это сочетание мятного и лилового в пастельных оттенках. Настоящий хит этого лета. Во-вторых, это крепкая дружба льна и денима. Эти два природных материала сочетаются при любых обстоятельствах. Не последнюю роль играют актуальные фасоны: брюки-бананы, минималистичные сандалии и микросумочка. Солнечные очки с мятными стеклами - тоже в модной игре. Такой образ подойдет для встречи с друзьями, для офисной пятницы, да в принципе для чего угодно.

Модные выводы

Расслабленный льняной костюм и строгая офисная блузка - просто несовместимы в одном луке. 

А вот льняной жилет с деревянными пуговицами, кожаные плетеные шлепанцы и сумочка с таким же декором идеально сочетаются с ним. 

Микс лаванды и мяты - это освежающий модный коктейль. А составляющие льняного костюма можно носить отдельно, увеличивая тем самым количество возможных образов. 

 
 
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Антиобраз Трендовый цвет, летний материал, но стильный образ не случился. Давайте разберемся почему. Как ни крути, но лен - это комфортный и расслабленный материал....
 
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