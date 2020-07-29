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Развитие строительной отрасли. Рост производства на Гомельпромстрое
29.07.2020 19:50 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПерспективы развития строительной отрасли зависят от четкого выполнения задач каждым работником. Об этом заявил Владимир Кухарев во время посещения предприятия "Гомельпромстрой". Заместитель премьер-министра ознакомился с его работой и отметил, что сегодня строительная отрасль Беларуси справляется с поставленными задачами. Так, предприятие в Гомеле набирает темпы развития. Коллектив насчитывает более тысячи человек. Специалисты работают более чем на 15 объектах, задействованы и на строительстве БелАЭС. В числе проектов также - спортивные и социальные объекты, жилфонд и картонная фабрика в Добруше. По итогам первого полугодия отмечен рост производственных показателей.
Владимир Кухарев, заместитель премьер-министра Беларуси: "От того, как эффективно будут строиться объекты, зависит и финансовая сторона обеспечения строительной отрасли. Это экономия средств, внедрение новых эффективных мер и инноваций, которые позволяют значительно снижать затраты в строительстве. Поэтому в ходе этих встреч мы анализируем и вырабатываем в том числе и нормативные документы, которые принимаются для развития строительной отрасли".
В ближайшее время Гомельпромстрой введет в строй бассейн в Новобелицком районе Гомеля. В планах на следующий год - завершить строительство пожарного депо в микрорайоне-новострое в центре Гомеля.
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Перспективы развития строительной отрасли зависят от четкого выполнения задач каждым работником. Об этом заявил Владимир Кухарев во время посещения предприятия...
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