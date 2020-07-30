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МВД: администратор телеграм-канала несет ответственность за все действия, которые совершает в Сети

30.07.2020 06:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Соцсети и телеграм-каналы — это лишь способ коммуникации, способ передачи информации. Это не угроза сама по себе. А администратор телеграм-канала несет ответственность за все действия, которые он совершает в Сети. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел — начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич в эфире телеканала «Беларусь 1».


Геннадий Казакевич. Фото: БелаПАН

— Соцсети и телеграм-каналы — это лишь способ коммуникации, способ передачи информации. Это не угроза сама по себе. Ставить вопрос из теории заговоров или внешнюю какую-то угрозу о том, что вот нам угрожает Telegram и давайте мы его закроем, — непрофессионально в принципе. Это инструмент, — сказал Казакевич.

Он отметил, что силовиков гораздо больше интересуют технологии как таковые и те люди, которые за ними стоят: администраторы телеграм-каналов, их заказчики и т. д. По его мнению, такой способ передачи информации популярен в силу ложно понятой пользователем анонимности и непрозрачности.

— Мы сталкиваемся с феноменом снятия социальных запретов, с так называемой социальной расторможенностью, когда пользователь, полагая, что он анонимен, не узнан, не распознан, думает, что с него снимаются все запреты. С правовой точки зрения неважно, как ты призываешь к массовым беспорядкам: стоя на площади или устроившись в удобном кресле где-нибудь за границей или у себя на даче. Важно, что ты это делаешь, — сказал Казакевич.

Он назвал и еще один феномен — как всё воспринимают пользователи.

— Вот чем опасны социальные сети и все средства коммуникации, прежде всего телеграм-каналы. Иными словами, администратор телеграм-канала несет ответственность за все действия, которые он совершает в Сети. Если он призывает к любому нарушению общественного порядка, мы достаточно эффективно его находим и пресекаем подобные явления как на стадии зарождения, так и на стадии реализации, — сказал первый замминистра.

Он отметил, что все призывы, так называемые политические перфомансы — узловые моменты политтехнологий, которые, в свою очередь, являются частью технологий «цветных революций».

— Конечная цель — столкновения. Конечная цель, с одной стороны, породить недоверие, а потом неуважение и ненависть населения, ну, допустим, к правоохранительным органам — это самое простое. И конечная цель — дестабилизировать ситуацию в стране, привести к развалу национальной государственности. Это абсолютно очевидно. Любой пользователь, который такие месседжи получает, он должен быть готов прийти своим сознанием к пониманию того, насколько это законно, насколько он как гражданин готов к таким действиям. И самое главное — подумать: «А что дальше?»

 
 
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Соцсети и телеграм-каналы - это лишь способ коммуникации, способ передачи информации. Это не угроза сама по себе.
 
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