Источник материала: БT

200 граммов любых сезонных или замороженных ягод,

4 столовых ложки манной крупы,

5 соловых ложек сахара, ванилин,

50 граммов сливочного масла,

400 мл воды.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Взбитая манная каша Возьмем: 200 граммов любых сезонных или замороженных ягод, 4 столовых ложки манной крупы, 5 соловых ложек сахара, ванилин, 50 граммов сливочного масла, 400 мл воды. ...

Возьмем:Ягоды моем, заливаем водой, добавляем сахар, ванилин и доводим до кипения. Уменьшаем огонь и варим 10 минут.Ягодный отвар процеживаем, всыпаем в него манную крупу и варим до загустения, постоянно помешивая, примерно минут 5-7.Добавляем сливочное масло и взбиваем миксером до пышности. Подаем с ягодами, которые мы отложили из отвара. Можно добавить несколько свежих.Пусть ваш хороший день начинается с хорошего завтрака!