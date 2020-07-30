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Взбитая манная каша
30.07.2020 08:22 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВозьмем:
Растворимая клетчатка, которой так богаты летние фрукты и ягоды и которую так любят бактерии в организме человека, повышающие иммунитет, в ягодах остается и после кипячения. Минералы и макроэлементы тоже.
Ягодный отвар процеживаем, всыпаем в него манную крупу и варим до загустения, постоянно помешивая, примерно минут 5-7.
Употребление манной каши лучше ограничить людям с лишним весом.
Добавляем сливочное масло и взбиваем миксером до пышности. Подаем с ягодами, которые мы отложили из отвара. Можно добавить несколько свежих.
Пусть ваш хороший день начинается с хорошего завтрака!
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Возьмем: 200 граммов любых сезонных или замороженных ягод, 4 столовых ложки манной крупы, 5 соловых ложек сахара, ванилин, 50 граммов сливочного масла, 400 мл воды. ...
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