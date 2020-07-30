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Взбитая манная каша

30.07.2020 08:22 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Возьмем:
  • 200 граммов любых сезонных или замороженных ягод,
  • 4 столовых ложки манной крупы,
  • 5 соловых ложек сахара, ванилин,
  • 50 граммов сливочного масла,
  • 400 мл воды.
Ягоды моем, заливаем водой, добавляем сахар, ванилин и доводим до кипения. Уменьшаем огонь и варим 10 минут. 

Растворимая клетчатка, которой так богаты летние фрукты и ягоды и которую так любят бактерии в организме человека, повышающие иммунитет, в ягодах  остается и после кипячения. Минералы и макроэлементы тоже. 

Ягодный отвар процеживаем, всыпаем в него манную крупу и варим до загустения, постоянно помешивая, примерно минут 5-7. 

Употребление манной каши лучше ограничить людям с лишним весом. 

Добавляем сливочное масло и взбиваем миксером до пышности. Подаем с ягодами, которые мы отложили из отвара. Можно добавить несколько свежих. 

Пусть ваш хороший день начинается с хорошего завтрака!

 
 
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Возьмем: 200 граммов любых сезонных или замороженных ягод, 4 столовых ложки манной крупы, 5 соловых ложек сахара, ванилин, 50 граммов сливочного масла, 400 мл воды. ...
 
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