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Электродома и водородное топливо — какие возможности открывает запуск БелАЭС

30.07.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Директор Института энергетики Национальной академии наук Антон Бринь рассказал в беседе с корреспондентом БЕЛТА о том, какие направления можно будет развивать в стране благодаря запуску Белорусской АЭС.

Электродома и водородное топливо — какие возможности открывает запуск БелАЭС

«Одно из перспективных направлений — строительство многоквартирного электрифицированного жилья. В таких домах электричество используется для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи. Подобные примеры в Беларуси уже есть. Если тарифная политика будет стимулировать потребление электроэнергии в таких домах, то, думаю, со временем мы можем перейти на эту технологию», — сказал Антон Бринь.

По его мнению, запуск БелАЭС будет способствовать и развитию электротранспорта. «У нас появится очень хороший источник электрической энергии. Почему бы не воспользоваться этим преимуществом и не перейти на новые виды передвижения? Тем более что у нас уже есть инфраструктура, «Белоруснефть» создает зарядные станции. Кроме того, белорусским покупателям электромобилей предоставлен целый ряд льгот. Электротранспорт — это очень перспективно, весь мир движется в этом направлении», — отметил ученый.

С помощью электроэнергии можно также вырабатывать водород. «Конечно, у природного газа выше калорийность, его проще добыть, но когда-то он может закончиться, а водород можно получать и пользоваться им бесконечно. Однако на данный момент, по оценкам, в это направление больше вкладывают, чем получают. Есть и проблемы с хранением водорода. Тем не менее многие эксперты говорят, что водородное топливо — перспективный вид энергии, за которым будущее», — обратил внимание Антон Бринь.

Институт энергетики НАН занимается также такой технологией, как инфракрасный нагрев. «Это очень эффективный способ, так как позволяет нагреть нужную поверхность, не нагревая воздух. Здесь тоже используется электрическая энергия», — добавил ученый.

Антон Бринь отметил эффективность атомной энергетики по сравнению с другими способами получения электроэнергии. По его словам, коэффициент использования установленной мощности атомных электростанций достигает 92%, а у тепловых — 30%, максимум 40%.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца (Гродненская область). Генеральным подрядчиком выступает инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом». Физический пуск первого энергоблока запланирован в 2020 году.

Источник: БелТА

 
 
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Директор Института энергетики Национальной академии наук Антон Бринь рассказал в беседе с корреспондентом БЕЛТА о том, какие направления можно будет
 
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