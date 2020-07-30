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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Геннадий Казакевич: Представления об анонимности телеграм-каналов сильно преувеличены Информационные технологии в качестве инструмента дестабилизации обстановки в стране, интернет-буллинг, а также сценарии организации искусственных протестов...

Информационные технологии в качестве инструмента дестабилизации обстановки в стране, интернет-буллинг, а также сценарии организации искусственных протестов через соцсети с последующим перерастанием в цветную революцию. Об этом накануне говорили в ток-шоу "Понятная политика. Плюс". Как заявил Геннадий Казакевич - первый заместитель министра внутренних дел Беларуси, представления об анонимности телеграм-каналов сильно преувеличены. В случае противоправных действий администратор ресурса несет персональную ответственность перед законом.смотрите по средам, после