ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Геннадий Казакевич: Представления об анонимности телеграм-каналов сильно преувеличены

30.07.2020 08:50 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Информационные технологии в качестве инструмента дестабилизации обстановки в стране, интернет-буллинг, а также сценарии организации искусственных протестов через соцсети с последующим перерастанием в цветную революцию. Об этом накануне говорили в ток-шоу "Понятная политика. Плюс". Как заявил Геннадий Казакевич - первый заместитель министра внутренних дел Беларуси, представления об анонимности телеграм-каналов сильно преувеличены. В случае противоправных действий администратор ресурса несет персональную ответственность перед законом. Ток-шоу "Понятная политика. Плюс" смотрите по средам, после "Панорамы".
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Информационные технологии в качестве инструмента дестабилизации обстановки в стране, интернет-буллинг, а также сценарии организации искусственных протестов...
 
Новости дня
Новости общества
 
Электродома и водородное топливо — какие возможности открывает запуск БелАЭС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

29.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
30.07.2020
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Полымя

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика