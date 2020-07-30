Фигурант «дела Тихановского», политзаключенный Вергилий Ушак вышел на свободу

Источник материала: Tut.by

После двух месяцев заключения на свободу вышел задержанный по делу Тихановского оператор Вергилий Ушак. Об этом сообщает лишенный регистрации ПЦ «Весна».



Фото: spring96.org

Вергилий Ушак был отпущен из СИЗО на Володарского вечером 29 июля. Он остается подозреваемым по уголовному делу. Парню избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. На Володарке Ушака встретила его невеста.

26-летнего жителя Минска Вергилия Ушака задержали 29 мая на пикете в Гродно. Он обвиняется по ст. 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, или активное участие в них).

Белорусские правозащитники признали Ушака политзаключенным . Освободить задержанных и провести честные и справедливые выборы от белорусских властей неоднократно требовали Евросоюз и Соединенные Штаты.

Накануне стало известно, что Сергею Тихановскому продлили срок содержания под стражей до 29 сентября. За решеткой также остаются проходящие по «делу Тихановского» Евгений Розниченко, Дмитрий Фурманов, Александр Аранович, Сергей Калмыков, и Артем Саков.