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Фигурант «дела Тихановского», политзаключенный Вергилий Ушак вышел на свободу
30.07.2020 07:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
После двух месяцев заключения на свободу вышел задержанный по делу Тихановского оператор Вергилий Ушак. Об этом
Вергилий Ушак был отпущен из СИЗО на Володарского вечером 29 июля. Он остается подозреваемым по уголовному делу. Парню избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. На Володарке Ушака встретила его невеста.
26-летнего жителя Минска Вергилия Ушака задержали 29 мая на пикете в Гродно. Он обвиняется по ст. 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, или активное участие в них).
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Он остается подозреваемым по уголовному делу. Парню избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. На Володарке Ушака встретила его невеста.
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