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В Орше после масштабной реконструкции открылся городской Дворец культуры

30.07.2020 09:32 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Построенное в середине прошлого века здание прежде не переживало серьезной модернизации. Строители поменяли кровлю, коммуникации, обновили стены и лепнину. Для людей с ограниченными возможностями построили пандусы и подъемники. Для цирковой студии оборудовали специальный тренировочный зал, появилась и студия звукозаписи. 

Юрий Бондарь, Министр культуры Беларуси: "Это системная работа, которую мы ведем в регионах. Достаточно поехать в Могилев посмотреть обновленный могилевский Дворец культуры, Гродненскую областную филармонию, Театр кукол в Бресте. Это свидетельствует о том, что системная работа ведется в стране по приведению инфраструктуры учреждений культуры в надлежащее состояние". 

Под крышей Дворца культуры работают 19 объединений по разным направлениям, 9 из них - детские. 7 коллективов носят звания "заслуженный" и "народный".

 
Теги: Брест, Могилев
 
 
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Построенное в середине прошлого века здание прежде не переживало серьезной модернизации. Строители поменяли кровлю, коммуникации, обновили стены и лепнину. Для...
 
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