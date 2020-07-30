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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Орше после масштабной реконструкции открылся городской Дворец культуры Построенное в середине прошлого века здание прежде не переживало серьезной модернизации. Строители поменяли кровлю, коммуникации, обновили стены и лепнину. Для...

Построенное в середине прошлого века здание прежде не переживало серьезной модернизации. Строители поменяли кровлю, коммуникации, обновили стены и лепнину. Для людей с ограниченными возможностями построили пандусы и подъемники. Для цирковой студии оборудовали специальный тренировочный зал, появилась и студия звукозаписи.Под крышей Дворца культуры работают 19 объединений по разным направлениям, 9 из них - детские. 7 коллективов носят звания "заслуженный" и "народный".