|
Технический запуск поезда по третьей линии метро прошел в Минске
30.07.2020 09:32 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОб этом сообщает официальный Telegram-канал Минского горисполкома. По информации столичной мэрии, все прошло успешно. Состав проехал около 5 километров по новым рельсам зеленой ветки метро. Остановку сделали на "Ковальской Слободе".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом сообщает официальный Telegram-канал Минского горисполкома. По информации столичной мэрии, все прошло успешно. Состав проехал около 5 километров по новым...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)