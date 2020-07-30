«Дом просто смыло волной, мы потеряли всё». Истории людей, переживших стихийное бедствие

Источник материала: Tut.by

Что вы представляете, когда слышите «стихийное бедствие»? Огромную волну, которая накрывает весь Нью-Йорк? Или, может, смерч, который сносит всё на своем пути? В реальности, конечно, всё не так эпично. В реальности — это сотни уничтоженных домов и тысячи людей, которые вынуждены начать все заново. Мы поговорили с теми, кто столкнулся со стихией лично.