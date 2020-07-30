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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Несанкционированные мероприятия были организованы за несколько часов с помощью мессенджеров Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел - начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич в эфире программы "Понятная политика.Плюс" "Не...

Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел - начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич в эфире программы"Не только национальный сегмент, но и Интернет в целом стал частью политтехнологий либо технологии цветных революций, которая была изобретена еще в 70-х годах прошлого века известным американцем Шарпом. Мы видим последовательность всех тех действий, которые были прописаны еще тогда: создание протестной массы, нагнетание обстановки и так далее.В данном случае опасность представляют не сами коммуникации, а те люди, которые за этим стоят, которые организуют, направляют привлекают и искусственно создают протестную массу и социально-политическое напряжение, которого на самом деле не существует. Вот конкретный пример, условно инсайдерская информация: те несанкционированные общественно-политические мероприятия, которые имели место в июне и июле этого года были инициированы в течение нескольких часов посредством социальных сетей и мессенджеров из-за границы. В дальнейшем это действо было подхвачено, и мы вынуждены были на него адекватно реагировать. Это конкретный пример".