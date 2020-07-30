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Несанкционированные мероприятия были организованы за несколько часов с помощью мессенджеров

30.07.2020 11:10 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Об этом  заявил  первый заместитель министра внутренних дел - начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич в эфире программы "Понятная политика.Плюс"

"Не только национальный  сегмент, но и Интернет в целом стал частью политтехнологий либо технологии цветных революций, которая была изобретена еще в 70-х годах прошлого века известным американцем Шарпом. Мы видим последовательность всех тех действий, которые были прописаны еще тогда:  создание протестной массы, нагнетание обстановки и так далее. 

В данном случае опасность представляют не сами коммуникации, а те люди, которые за этим стоят, которые организуют, направляют привлекают и искусственно создают протестную массу и социально-политическое напряжение, которого на самом деле не существует. Вот конкретный пример, условно инсайдерская информация: те несанкционированные общественно-политические мероприятия, которые имели место в июне и июле этого года  были инициированы в течение нескольких часов посредством социальных сетей и мессенджеров из-за границы. В дальнейшем это действо было подхвачено, и мы вынуждены были на него адекватно  реагировать. Это конкретный пример". 


 
 
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Об этом  заявил  первый заместитель министра внутренних дел - начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич в эфире программы "Понятная политика.Плюс" "Не...
 
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