ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Милота! Возле кинотеатра «Ракета» появится новый мурал

30.07.2020 11:38 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Через неделю возле кинотеатра «Ракета» появится новый мурал. Его создают в рамках проекта Vulica Brasil.


В материале использованы фотографии Каролины Поляковой для фестиваля Vulica Brasil

Художник Doctor Oy сейчас работает над муралом. Работа появится на стене жилого дома Рабочего переулка, 1, она называется «Яйцо». Это самый большой мурал художника в Минске.

В посте Vulica Brasil в Instagram сказано, что этот мурал должен был появиться еще в прошлом году во время фестиваля, но для него долго не могли найти нужную стену. Поэтому за работу взялись сейчас.

Вот как это выглядит на старте, когда проектор в ночи примеряет эскиз на стену. Посмотрите, какая милота!




Doctor Oy (Дмитрий Дорошенко) — белорусский художник, участник выставки-продажи «Осенний салон с Белгазпромбанком», делает принты для маек Mark Formelle, а также разрабатывал дизайн последнего стикерпака TUT.BY для Viber.

Урбан-арт фестиваль Vulica Brasil проходит в Минске с 2014 года при поддержке посольства Бразилии в Минске, местных властей и Минкульта, а также благодаря партнерам, которые финансируют создание граффити. В 2019 году, когда был последний фестиваль, организаторы решили, что теперь будут проводить Vulica Brasil раз в два года. Так что следующий состоится в 2021-м.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Через неделю возле кинотеатра «Ракета» появится новый мурал «Яйцо» от художника Doctor Oy. Его создают в рамках проекта Vulica Brasil.
 
Новости дня
Новости общества
 
Курсы валют на 30 июля. Рубль ослаб по отношению к доллару и евро
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

29.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
30.07.2020
Кобринский вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика