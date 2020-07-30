Милота! Возле кинотеатра «Ракета» появится новый мурал

Источник материала: Tut.by

Через неделю возле кинотеатра «Ракета» появится новый мурал. Его создают в рамках проекта Vulica Brasil.



В материале использованы фотографии Каролины Поляковой для фестиваля Vulica Brasil

Художник Doctor Oy сейчас работает над муралом. Работа появится на стене жилого дома Рабочего переулка, 1, она называется «Яйцо». Это самый большой мурал художника в Минске.

В посте Vulica Brasil в Instagram сказано, что этот мурал должен был появиться еще в прошлом году во время фестиваля , но для него долго не могли найти нужную стену. Поэтому за работу взялись сейчас.

Вот как это выглядит на старте, когда проектор в ночи примеряет эскиз на стену. Посмотрите, какая милота!













Doctor Oy (Дмитрий Дорошенко) — белорусский художник, участник выставки-продажи «Осенний салон с Белгазпромбанком», делает принты для маек Mark Formelle, а также разрабатывал дизайн последнего стикерпака TUT.BY для Viber.

Урбан-арт фестиваль Vulica Brasil проходит в Минске с 2014 года при поддержке посольства Бразилии в Минске, местных властей и Минкульта, а также благодаря партнерам, которые финансируют создание граффити. В 2019 году, когда был последний фестиваль, организаторы решили, что теперь будут проводить Vulica Brasil раз в два года. Так что следующий состоится в 2021-м.