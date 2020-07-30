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Милота! Возле кинотеатра «Ракета» появится новый мурал
30.07.2020 11:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Через неделю возле кинотеатра «Ракета» появится новый мурал. Его создают в рамках проекта Vulica Brasil.
Художник Doctor Oy сейчас работает над муралом. Работа появится на стене жилого дома Рабочего переулка, 1, она называется «Яйцо». Это самый большой мурал художника в Минске.
В посте Vulica Brasil в Instagram сказано, что этот мурал должен был появиться еще в прошлом году во время
Вот как это выглядит на старте, когда проектор в ночи примеряет эскиз на стену. Посмотрите, какая милота!
Doctor Oy (Дмитрий Дорошенко) — белорусский художник, участник
Урбан-арт фестиваль Vulica Brasil проходит в Минске с 2014 года при поддержке посольства Бразилии в Минске, местных властей и Минкульта, а также благодаря партнерам, которые финансируют создание граффити. В 2019 году, когда был последний фестиваль, организаторы решили, что теперь будут проводить Vulica Brasil раз в два года. Так что следующий состоится в 2021-м.
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Через неделю возле кинотеатра «Ракета» появится новый мурал «Яйцо» от художника Doctor Oy. Его создают в рамках проекта Vulica Brasil.
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