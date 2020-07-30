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В Национальном аэропорту Минск появились кабины паспортного контроля и игровая зона для детей
30.07.2020 16:48 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМы находимся в национальном аэропорту Минск. Недавно здесь появились 4 новые кабины паспортного контроля для детей и большая игровая зона. Пойдем смотреть.
По таким следам - указателям, написанным на трех языках, мы попадаем в детскую игровую зону, которая начала работать еще в 2007 году. Здесь есть лабиринт, горки, уголок для рисования, интерактивный пол, а также комната для пеленания и кормления ребенка. В начале июля, благодаря проекту "Граница, дружественная детям", эта зона существенно расширилась.
Сачук Анастасия, начальник участка РУП "Национальный аэропорт Минск": "Мы очень рады, что старт такого знакового проекта, как "Граница, дружественная детям", был положен именно в Национальном аэропорту Минск. Мы очень благодарны детскому фонду ООН ЮНИСЕФ за подаренные детские механические машинки, различные активности и интерактивную песочницу".
Во время ожидания рейса решила немного поиграть. После небольшой обязательной проверки температуры тела и обработки рук Карина отправилась изучать площадку. Саша тоже летит отдыхать в Турцию вместе с мамой. Как большой поклонник песочных пляжей, Саша тоже решил провести время перед вылетом возле детской песочницы.
Сачук Анастасия, начальник участка РУП "Национальный аэропорт Минск": "При взаимодействии с песком каждый ребенок может создать собственную вселенную и за считанные секунды изменить ее".
Еще одна игрушка - пазл с основными вопросами, решением которых занимается ЮНИСЕФ. Это и разумное потребление, и сохранение морских ресурсов, и мир без нищеты.
Для того, чтобы ребенок с раннего детства мог изучать свои права, здесь есть такие кубики. Кроме большой игровой зоны, в залах прилета и вылета появились по две специально выделенные кабины паспортного контроля для детей.
Рашед Мустафа Сарвар, представитель ЮНИСЕФ в Беларуси: "Мы начали с аэропорта Минск, это наш совместный проект с Госпогранкомитетом и аэропортом. Мы надеемся, что теперь детям будет намного интереснее проходить паспортный контроль".
Расширение детских зон в Национальном аэропорту - лишь отправная точка проекта "Граница, дружественная детям". В планах на ближайшие несколько лет - оборудовать детскими зонами все международные пункты пропуска страны.
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Мы находимся в национальном аэропорту Минск. Недавно здесь появились 4 новые кабины паспортного контроля для детей и большая игровая зона. Пойдем смотреть. По...
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