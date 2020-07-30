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В Национальном аэропорту Минск появились кабины паспортного контроля и игровая зона для детей

30.07.2020 16:48 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Мы находимся в национальном аэропорту Минск. Недавно здесь появились 4 новые кабины паспортного контроля для детей и большая игровая зона. Пойдем смотреть. 

По таким следам - указателям, написанным на трех языках, мы попадаем в детскую игровую зону, которая начала работать еще в 2007 году. Здесь есть лабиринт, горки, уголок для рисования, интерактивный пол, а также комната для пеленания и кормления ребенка. В начале июля, благодаря проекту "Граница, дружественная детям", эта зона существенно расширилась.

Сачук Анастасия, начальник участка РУП "Национальный аэропорт Минск": "Мы очень рады, что старт такого знакового проекта, как "Граница, дружественная детям", был положен именно в Национальном аэропорту Минск. Мы очень благодарны детскому фонду ООН ЮНИСЕФ за подаренные детские механические машинки, различные активности и интерактивную песочницу".

Во время ожидания рейса решила немного поиграть. После небольшой обязательной проверки температуры тела и обработки рук Карина отправилась изучать площадку. Саша тоже летит отдыхать в Турцию вместе с мамой. Как большой поклонник песочных пляжей, Саша тоже решил провести время перед вылетом возле детской песочницы.

Сачук Анастасия, начальник участка РУП "Национальный аэропорт Минск": "При взаимодействии с песком каждый ребенок может создать собственную вселенную и за считанные секунды изменить ее".

Еще одна игрушка -  пазл с основными вопросами, решением которых занимается ЮНИСЕФ. Это и разумное потребление, и сохранение морских ресурсов, и мир без нищеты. 

Для того, чтобы ребенок с раннего детства мог изучать свои права, здесь есть такие кубики. Кроме большой игровой зоны, в залах прилета и вылета появились по две специально выделенные кабины паспортного контроля для детей. 

Рашед Мустафа Сарвар, представитель ЮНИСЕФ в Беларуси: "Мы начали с аэропорта Минск, это наш совместный проект с Госпогранкомитетом и аэропортом. Мы надеемся, что теперь детям будет намного интереснее проходить паспортный контроль".

Расширение детских зон в Национальном аэропорту - лишь отправная точка проекта "Граница, дружественная детям".  В планах на ближайшие несколько лет - оборудовать детскими зонами все международные пункты пропуска страны.

 
Теги: Минск
 
 
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Мы находимся в национальном аэропорту Минск. Недавно здесь появились 4 новые кабины паспортного контроля для детей и большая игровая зона. Пойдем смотреть.  По...
 
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