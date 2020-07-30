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«У нас кондиционеры даже в полу!» Люди из очень жарких городов - о своей жизни

30.07.2020 12:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Что для вас «жарко»? Скорее всего, для большинства — это когда немного припекает солнце в +24. Но для героев нашего нового выпуска это обычная… зимняя погода! Мы поговорили с людьми, которые живут в очень жарких городах. Они рассказали нам о том, возможно ли выжить без кондиционера, как местные спасаются от палящего солнца и высоких температур. Вы удивитесь, насколько отличается жизнь там, где вечное лето.

 
 
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Мы поговорили с людьми, которые живут в южных городах (Доха, Шарм-эль-Шейх, Лас-Вегас и Ташкент), о способах справится с жарой.
 
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