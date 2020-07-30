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Лилия Ананич: БСЖ выступает за дальнейшее совершенствование законодательства в области функционирования соцсетей

30.07.2020 12:48 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

О влиянии социальных сетей на развитие современного поколения и страны в целом. Эта тема стала основной накануне во время круглого стола Белорусского союза женщин. По словам зампредседателя Лилии Ананич, БСЖ выступает за дальнейшее совершенствование законодательства в области функционирования соцсетей. Авторитетные представительницы Союза женщин подчеркивают - надо понимать границы дозволенного во Всемирной паутине. 

Белорусский союз женщин уже не в первый раз проводит круглый стол из цикла "Женщины - за Беларусь!", где в формате открытой беседы обсуждаются актуальные экономические и социальные темы.

 
 
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О влиянии социальных сетей на развитие современного поколения и страны в целом. Эта тема стала основной накануне во время круглого стола Белорусского союза...
 
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