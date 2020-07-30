|
ВОЗ: Молодежь в основной группе риска COVID-19
30.07.2020 12:48 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВсемирная организация здравоохранения внесла молодежь в основную группу риска заражения COVID-19. Во всем мире сейчас фиксируют новые очаги инфекции и все чаще заражаются люди моложе 40 лет. Тенденция характерна и для практически всего европейского континента. Ранее наиболее уязвимой группой населения считали исключительно людей пожилого возраста. Изменения специалисты связывают с тем, что по мере снятия карантинных ограничений, молодежь, в отличие от старших, не соблюдает меры предосторожности.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всемирная организация здравоохранения внесла молодежь в основную группу риска заражения COVID-19. Во всем мире сейчас фиксируют новые очаги инфекции и все чаще...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)