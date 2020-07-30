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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ВОЗ: Молодежь в основной группе риска COVID-19 Всемирная организация здравоохранения внесла молодежь в основную группу риска заражения COVID-19. Во всем мире сейчас фиксируют новые очаги инфекции и все чаще...

Всемирная организация здравоохранения внесла молодежь в основную группу риска заражения COVID-19. Во всем мире сейчас фиксируют новые очаги инфекции и все чаще заражаются люди моложе 40 лет. Тенденция характерна и для практически всего европейского континента. Ранее наиболее уязвимой группой населения считали исключительно людей пожилого возраста. Изменения специалисты связывают с тем, что по мере снятия карантинных ограничений, молодежь, в отличие от старших, не соблюдает меры предосторожности.