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Пенсии в августе выплатят досрочно
30.07.2020 13:02 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПенсионеры в августе могут рассчитывать на выплаты пенсий досрочно. В Минтруда пояснили это решение созданием удобных условий для пожилых людей - сокращением социальных контактов, минимизацией поездок. В этом месяце пенсии, которые приходятся на 10 августа и позднее, можно получить уже с 3 числа на почте и через доставочные предприятия, а с 5-го - через банки. При этом можно выбрать либо досрочный вариант, либо привычное людям время. Напомним, с 1 июля указом Президента в стране повысили все трудовые пенсии. А с 1 августа - социальные пенсии, надбавки и доплаты пенсионерам старших возрастов в связи с изменением бюджета прожиточного минимума.
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Пенсионеры в августе могут рассчитывать на выплаты пенсий досрочно. В Минтруда пояснили это решение созданием удобных условий для пожилых людей - сокращением...
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